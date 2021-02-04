囚犯優先打疫苗也是人道？

美國 的人道考量，再次被批評。疫苗 生產趕不上實際需要，全美需求緊張，聯邦政府因此訂定各種優先順序。據報導，美國本土部分州的監獄搶在一般民眾前注射疫苗，連死刑犯都注射了。「囚犯優先」引發許多批評，質疑難道這也叫人道？

顯然，一般民眾有「好人」「壞人」之分，認定囚犯是壞人，怎能比好人更早注射疫苗？死刑犯不處決，如果因染疫病亡是活該報應，為什麼稀缺的疫苗現在反而優先供應獄中犯人？

這就是美國人道觀念的爭議之處。譬如許多州都有獵野鴨傳統，民眾用獵槍打死野鴨毫不手軟，還競比誰打得多。多年前一隻野鴨被人用箭射穿頭部，卻未死亡，牠頂著這隻箭到處飛翔覓食，被人拍照在媒體刊登後，引發全美轟動。附近多個州的民眾動員尋找牠，最後終於找到，並設陷阱捕捉到牠後，讓獸醫動手術把牠治療好後，放歸大自然。

很多人認為這是有人情味和人道的溫馨故事。但每年被人用獵槍打死的野鴨上百萬隻，數量和那隻野鴨處境的對比，荒謬之極，這哪裡叫人道？不過是美國人「假文明、偽善」的表現。

疫苗注射優先順序，似隱藏著類似邏輯。政府說，囚犯集體生活容易爆發感染，應列為優先注射對象。同樣道理，聯邦政府為什麼只訂警察、消防和醫護人員優先，沒有把上百萬服役捍衛國家的軍人，列為優先對象？

而為什麼日常為3億多美國人提供服務的公共運輸從業、超市店員、食品包裝、屠宰業者、農場農工和餐館從業者，都無法列優先注射？此外，各級學校教師、行政人員等等，他們比囚犯「重要」多了，卻都不是優先對象。

這就是問題所在。政客為博取人道美名，常有莫名其妙的邏輯，只考量自己選票，只希望博得媒體和大眾肯定。而且列入太多優先行業，疫苗不足下，優先也等於沒有優先了，探討起來顯得荒謬。

再舉加州 為例。州長紐森、洛杉磯市長賈西提、舊金山非裔市長布里德等，紛紛撥公款為遊民修建鋁皮屋收容。廣為宣傳加上加州氣候溫暖，好康(有利)吸引各州移民群起來加州「朝聖」，加州早晚可能變「遊民之州」。

舊金山市近年被遊民問題搞得烏煙瘴氣，著名觀光景點聯合廣場、漁人碼頭周邊，遊民日夜到處便溺，舊金山市屎尿味已成國際新聞，變全美「糞便之都」；市府每年用高薪和加班費合計達18.5萬元高薪，設置「巡糞員」(poop patrol)清理糞便，臭味還除之不去。

洛杉磯市也踵繼舊金山，洛市遊民巷髒亂已名聞國際，向周邊城市蔓延。再撥款蓋昂貴的遊民屋，只有獎勵、沒有治本，反而讓問題變嚴重。民主黨執政常用「左棍邏輯」，說這不是遊民的錯，是社會的錯和責任。這樣下去，黃金之州早晚會真的成「黃金(屎)」之州。