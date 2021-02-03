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影╱被迫走向戶外 2萬加州健身房力爭室內重開

記者丁曙／阿罕布拉報導
阿罕布拉市健美訓練營女子體操。（記者丁曙／攝影）
阿罕布拉市健美訓練營女子體操。（記者丁曙／攝影）

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前宣布疫情減緩，重開美髮美容業和戶外用餐，但是處於疫情最嚴重的紫色級，包括洛杉磯縣、橙縣等地仍不能恢復健身中心（fitness centers）的室內運營。近日全州逾2萬個健身中心和其會員，致電州長要求開放室內運營，目前大多數健身房運動被迫走向戶外。

影音來源：記者丁曙

自去年3月疫情爆發以來，加州室內健身中心全部關閉。此次放寬行業控制不包括健身房引發不滿，健身運動界發表致州長公開信表示，健身房關閉導致參加室內體育鍛鍊的人數減少32％，普通民眾負擔不起家庭健身房的費用。

此外由於安全考慮、空氣質量和天氣惡劣，許多人無法參與戶外運動。特別是少數族裔缺乏機會，對抑鬱症、創傷後障礙和其他心理及健康狀況有影響。

華人小姐康妮說，她參加健身房運動已經多年，鍛鍊效果很好。如果自己在家單練，因為缺少環境氣氛、教練監督及隊友挑戰，很難在跑步機上長時間堅持下去。自從疫情爆發後健身房關閉近一年，她一直未能系統訓練，希望能早點恢復正常。

長期參與戶內健身的Gio說，在他的記憶中罹患哮喘已經多年，「健身房對我保持健康的生活方式和控制哮喘很有幫助，但在外面跑步對我來說不是一種合適的選擇。自從健身房關閉後，我無法在跑步機上跑步，使我的肺部得到必要的鍛鍊。」

事實上在健身房關閉後，傳統的室內健身轉移陣地走向戶外。業者和健身愛好者利用露天草坪、停車場、空地等，作為健身運動訓練場地。在阿罕布拉市緬因街有一個健美訓練營（Fit body boot camp），將停車場改建為健身訓練場，配置一些簡單的運動器材，例如俯臥撐、啞鈴、氣球等，在音樂伴著和口令聲中，會員們展開健身訓練。

該訓練營的方式是每30分鐘一節，練習20分鐘休息十分鐘，每天從早到晚持續進行，活動宗旨是追求持久的減肥效果和保持健康的生活方式。教練Austin Perdieu指出，參加者通過高強度和間歇性訓練，體驗他們所希望的身體轉變。減肥成功的關鍵是該營獨特的「多餘脂肪燃燒」（Afterburn）鍛鍊，專業教練的指導，以及易於遵循的營養計劃，可指導參加者減少脂肪，達到瘦身健康的效果。此外，訓練活動時間彈性大可以自由選擇。

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