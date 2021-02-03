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趙美心 獲任國會眾議院預算委員會委員

記者丁曙／洛杉磯報導
趙美心獲任國會眾議院預算委員會委員。（趙美心辦公室提供）
趙美心獲任國會眾議院預算委員會委員。（趙美心辦公室提供）

國會眾議院預算委員會（House Budget Committee）日前宣布，任命趙美心（Judy Chu）為眾議院預算委員會委員，填補保留給眾議院籌款委員會（House Ways and Means Committee）的五個席位之一。預算委員是重要職位，趙美心表示，支出應優先考慮勞工和家庭的利益。

趙美心表示，她很榮幸擔任眾議院預算委員會委員，聯邦預算反映了價值觀。作為預算委員會成員，她將致力於確保預算支出優先考慮勞工和家庭，而不僅僅是公司和最富有的少數人。當前在預算委員會任職尤為重要，美國正處在歷史性的疫情大流行和經濟衰退掙扎時期，她將爭取編制一個聯邦預算案，可以滿足低收入社區的需求，縮小醫療保健和公平機會的差距，並使整個國家走上復甦之路。

趙美心指出，對於美國人民的必要投資，確保他們得到所需要的新冠肺炎（COVID-19）的救濟，還需要共和黨人支持，唯一途徑將是編制預算案的共識與和解，這也是預算委員會的領導責任。趙美心渴望與預算委員會一起工作，並且繼續履行她目前擔任的眾議院籌款委員和眾議院小企業委員的職責，幫助國家重新站起來。

預算 眾議院 趙美心

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