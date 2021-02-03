爾灣超市洗牌 H-Mart擴張版圖取代主流超市

韓資漢亞龍超市目前在爾灣已有一間分店，計劃在年底再增兩間，取代當地主流超市。（本報檔案照）

爾灣 兩家經營不佳的「Albertsons」超市，本月19日結束營業，將由韓資漢亞龍超市（H-Mart）取代，預計今年年底開幕，讓爾灣超市更多元化。

這兩間超市地址分別位於爾灣大道（Irvine Blvd）3931號，以及Alton Parkway3825號，前述消息分別得到爾灣市府和爾灣公司（Irvine Company）證實。

在當地擁有許多租賃物業和商圈的爾灣公司發布聲明表示，「Albertsons」超市西公園分店（Westpark Plaza）和北公園（Northpark Plaza）分店租約到期後，選擇不再續約。取代的是總部位於新澤西的漢亞龍超市，將於今年年底開幕。

漢亞龍超市西公園分店佔地5萬9974平方呎，位於Alton Parkway和Culver Drive交界處；北公園分店佔地5萬2120平方呎，位於Irvine Blvd和Culver Drive交界處。

目前已在營業的爾灣分店位於當地非常受歡迎的華資商圈「Diamond Jamboree Shopping Center」，而將開幕的爾灣西公園分店距第一家分店僅1.5英里，距離北公園分店也不到5英里。

漢亞龍超市目前在加州 有超過13家分店，南加州分店地址位於亞凱迪亞（Arcadia）、普安那公園（Buena Park）、喜瑞都（Cerritos）、鑽石吧（Diamond Bar）、洛杉磯（Los Angeles）、托倫斯（Torrance）、園林（Garden Grove）和爾灣（Irvine）。

據爾灣公司稱，西公園和北公園商圈相距兩英里，有超過十多家超市，譬如Sprouts Farmers Market、Gelson's Market、Target、Ralphs等。而爾灣的超市頗為多元化，譬如華資大華超市、韓資Zion Market和印度 的Namaste Plaza Indian Supermarket等超市，在裡面都能找到來自中國、韓國、日本、歐洲、中東、俄羅斯、南非、印度、東南亞等國的好貨。

「Albertsons」超市總公司表示，像所有零售商一樣，他們在不斷評估商店的表現。關閉一家商店始終是個艱難決定，但他們專注於成為最受歡迎的本地超市和成為人們喜歡的商店來發展業務。兩間將關閉的超市員工在1月初收到通知，「Albertsons」超市人力資源團隊正在與員工及工會合作，以分享周圍商店的就業機會。