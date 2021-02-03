亞裔居民已逾4成 爾灣主流超市南滿足居民需求

「Albertsons」分店。（谷歌地圖）

爾灣 主流超市業績不佳，韓資超市取而代之，與當地人口結構改變了商業環境有關。爾灣近幾年新建社區以亞裔 買家為主力，因此完善配套的生活設施必不可少，包括須考量居民的生活和消費習慣。

爾灣市府官網顯示，截至2020年爾灣人口超過28萬人次，其中亞裔居民佔比41.2%。資深地產經紀李彩儀表示，2014至2018年遷入爾灣市的亞裔新移民尤其多，走在街上、逛超市、外出用餐，四面八方都能看到亞裔面孔。爾灣新建社區裡的新房交易，也是以黑髮的東方人為主力軍，譬如花果山（Orchard Hills）、東木（Eastwood）、Portola Hills。

李彩儀指出，儘管近一、兩年受川普緊縮的移民政策，以及中國大陸的錢過來困難重重等影響，華人新移民人數較以往減少，但搬進去的韓國人還是有很大的潛力。而現在新建社區，不論是首次購房還是投資屋，亞裔買家的成交量仍佔較大比例。

居民購房安居樂業，不論外出用餐，購物，娛樂都影響當地經濟結構和商業環境。韓資漢亞龍超市（H-Mart）將取代兩家業績不佳的主流超市，加上現有的一家，未來當地將有三家分店。韓資Zion超市在爾灣也有兩家分店，令當地韓資超市可達五家。

爾灣居民張安妮表示，就算喜歡去漢亞龍超市的居民，也不太敢去。因為目前漢亞龍超市所在的華資「Diamond Jamboree Shopping Center」商圈實在太火熱，車位一位難求，且疫情期間人氣依舊不減。因此除非一定要去那家超市，否則她不敢輕易嘗試。

聽到漢亞龍超市年底將新增兩家分店的消息，張安妮表示，對於喜歡去漢亞龍超市的居民實在是好消息，因為這兩家分店的所在地似乎都比較好停車，尤其是西公園分店。爾灣亞裔居民最多的就是華裔 和韓裔，華裔甚至比韓裔還略多。但當地華資超市只有「大華超市」一個選擇，作為華裔居民，希望能有更多其它選擇。

針對當地商業環境變化，張安妮表示，主流超市業績不佳，居民人口結構變化帶來的消費習慣改變是一方面原因。另一方面則是電商發展迅速，許多商品可在線購買導致實體經濟不佳。但韓資及華資超市中有些特色好貨，是網路上找不到的，譬如中式調料、日韓美妝、生猛海鮮等。加上亞裔居民對食材也有一定講究，因此居民的雜貨購物需求是線上超市無法取代的。