大稻埕、張愛玲…6場人文磚雲端講座 6日揭幕

「張愛玲百年紀念集- 張愛玲的真人實事－《赤地之戀》版本簡史」。（人文磚基金會提供）

人文磚美華人文學會2021美華文藝季春季系列座談敲定，從2月6日起將陸續舉辦六場人文講座，雲端 分享文學與藝術之美。

2月6日主題為「台北城大稻埕-人文歷史建築的故事」，由建築師黃健敏和人文歷史專家王曉蘭，訪談謝勲、陳綺紅、王育梅、張嘉莉、郭珠美，重溫百年前台北城的絕代風華，回顧當年大稻埕的人文歷史建築繁榮景象。大稻埕在日據台灣 時代稱爲太平町，也被稱爲台北曼哈頓，金融、物流、人文薈萃之地。講座在美西時間當晚6至8時舉行。

2月20日主題為「張愛玲百年紀念集- 張愛玲的真人實事－《赤地之戀》版本簡史」，由文學評論員暨《張愛玲學》及《張愛玲學》續集作者高全之，介紹最新出版的張愛玲書信集。美西時間當晚6至8時。

3月6日主題為「法撒拉的詩.雕刻.彩繪及台東風情」，介紹李學長和馬秋兩位台東藝術家及卑南族及布農族風情。法拉撒(varasa`)，是卑南族語「石頭」的意思，創作者思索著土地與人的親密關係，創作素材取自大自然，在更迭變換中體悟生活，回歸單純。作品源於自然，蘊含著文化在時間裡的萃練，傳遞著一份在地能量，一份人情的溫暖與台東的樸實恬靜。美西時間當晚6至8時。

3月13日主題為「張永祥與電影 」講座作品賞析《養鴨人家》，由電影人張永祥、楊敦平、陳煒智聯袂擔綱。美西時間當天下午3至5:30。

3月14日主題為 「張永祥與電影」講座作品欣賞《原鄉人》，講座嘉賓包括張永祥、鍾鐵英。美西時間當晚6至8:30 。

3月24日-5月19日主題為「詩塾」新詩創作班，「現代詩的藝術性與創作」，由曾獲「聯合報文學獎」及「時報文學獎」的現任《創世紀詩雜志》主編嚴忠政主講。

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