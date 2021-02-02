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市府令加薪「反效果」 長堤2超市關門

編譯組／綜合報導
長堤市議會通過增加部分零售商危險工資，位於長堤的Food 4 Less將永久關閉。（CBS）
長堤市議會通過增加部分零售商危險工資，位於長堤的Food 4 Less將永久關閉。（CBS）

提高必要行業第一線員工薪資的法案，反而讓更多員工失業，消費者採購食品更不方便。

CBS電視台報導，零售商Ralphs和Food 4 Less母公司Kroger 1日宣布，因應長堤市議會通過提高零售商員工工資每小時四元後，公司將於4月17日，關閉位於3380 N. Los Coyotes Diagonal的Ralphs，和位於2185 E. South St.上的Food 4 Less零售店。

長堤市議會上個月通過法令，要求在全國範圍內擁有至少300名僱員的零售業者，在未來120天內，至少要向其勞工提供每小時額外四元的危險津貼，作為在新冠肺炎疫情期間，工作風險的補貼。

該公司在新聞稿中說，「由於長堤市這項條例，要求零售工人加薪，我們不得不做出困難的決定，永久關閉在長堤苦苦經營的零售店。長堤市議會這種錯誤行動，超越傳統討價還價的過程，但並不適用全部的零售商勞工。」

洛杉磯市議會目前也正考慮一項類似議案，替零售商勞工提供每小時五元的額外津貼。

去年3月與4月，隨著疫情蔓延，幾家主要零售業，包括Kroger、沃爾瑪（Walmart）、目標（Target）和Albertsons，都向員工提供一次性獎勵，或增加每小時兩元薪資。

Kroger 1日聲稱，自疫情開始以來，公司已花費13億元，「獎勵員工，且實施數十項安全措施。」

長堤 零售商 疫情

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