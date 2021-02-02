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舊金山知名私家偵探遭搶傷重不治 傳奇一生謝幕

曾助柯林頓闢緋聞 名偵探試相機遇襲昏迷 2嫌入鏡被逮

美聯社／舊金山電
舊金山知名私家偵探帕拉迪諾遭搶匪暴力攻擊昏迷不醒。（美聯社）
舊金山知名私家偵探帕拉迪諾遭搶匪暴力攻擊昏迷不醒。（美聯社）

舊金山知名私家偵探帕拉迪諾（Jack Palladino）日前遭搶匪暴力攻擊昏迷不醒，兩名涉案嫌犯已經落網。

警方表示，帕拉迪諾上個月28日在舊金山海特艾許布瑞區（Haight-Ashbury）住家門口試用新相機，一輛汽車駛上前來，跳出一名男子搶奪他的相機，導致帕拉迪諾摔倒，頭部重擊路面造成大量出血，因而不省人事，現在需要靠人工呼吸機維生。

警方證實，嫌犯是24歲的匹茲堡居民湯瑪士（Lawrence Thomas）和23歲的舊金山居民佛洛諾伊（Tyjone Flournoy）。兩人已於31日被送往監獄拘留。

嫌犯落網後，帕拉迪諾的妻子沙勒蘭（Sandra Sutherland）和私家偵探同事，於30日晚上向他報告這個好消息。沙勒蘭對丈夫說：「你知道嗎？靠你的幫忙，他們抓到壞蛋了！」

原來，帕拉迪諾無意間協助了警方找出嫌犯，因為警方在他的新相機中發現有嫌犯線索的照片。帕拉迪諾和妻子兩人從1980年代開始合作從事偵探工作，出事前，他正在處理退休前最後一件案件。

76歲的帕拉迪諾最知名的客戶是前美國總統柯林頓。他在柯林頓1992年競選總統時，受聘為他平息婚外情謠言。另外，他也受聘於明星寇特妮洛芙（Courtney Love），負責向調查她是否與搖滾巨星丈夫寇特柯本（Kurt Cobain）死亡有關的記者說明事實。帕拉迪諾的客戶除了權貴，也不乏弱勢民眾。

舊金山 柯林頓 美國

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