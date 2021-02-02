罷免紐森公投 可能不是兒戲

加州 州長紐森在防治新冠疫情 表現開高走低。在去年春季疫情爆發之初，當機立斷實施全美第一個居家避疫 令，防止疫情擴散，贏得好評。不料隨著疫情蔓延，紐森的防疫政策反反覆覆，搞得民眾、商家無所適從，怨聲載道。

加州防疫重啓經濟，原本畫分四個等級，從紫色（最嚴重）依序為紅色、橙色、黃色，以疫情嚴重程度依次遞減，復工開放程度也逐漸加大；四個等級標準明確，是否居家避疫、可否復工、商場客容量多少，清清楚楚，鮮有例外。

奇怪的是，元月25日在洛杉磯縣等幾個大縣疫情仍屬紫色警戒階段，紐森州長突然宣布居家避疫部分解禁，聞者莫不驚訝；尤其是洛縣重症監護病房（ICU）仍一床難求，死亡病例仍在上升，這道突來的指令頓時引起諸多揣測，質疑動機何在，醫護專家也認為解禁時間不當，恐會爆發更多疫情。

紐森這次「不按牌理出牌」，豪賭疫情在四周內可改善，推測可能的原因是如火如荼的罷免案，挑起他的危機感，不得不拋出示惠動作，爭取商界人士支持。

依照罷免紐森公投連署，最新的進度，同意者已逾130萬個，距離3月17日截止要完成150萬個連署，可能性愈來愈高，甚至透過近來支持資金的加入，罷免公投成案非常樂觀。

事實上紐森上任迄今，共和黨曾五次試圖罷免，都未成功。這次罷免案啓動至今，不僅是共和黨人摩拳擦掌，躍躍欲試，就連科技大亨，曾經支持紐森的矽谷老闆也背棄紐森，成了連署案的金主。就整體情勢而言，確對紐森不利。

反紐森團體提出罷免理由，直指不當施政，包括加州新冠疫情失控，財政收支轉盈為虧。另外，紐森簽署或贊同對加州合法公民不利的法律，為重罪犯提供寛恕，47號提案輕罪不入獄就是一例；安置遊民庇護所浪費公帑、限制父母權利、照顧非法居留外國人，造成加州人民負擔全國最高的稅負等等。大致而言，加州推動許多極左的社會主義理念，激起老實納稅義務人的不滿。

加速罷免紐森公投案的另一引爆點是，紐森對新冠疫情防治的雙重標準。2020年11月紐森呼籲加州人居家避疫不要聚會，卻被拍到自己在納帕谷一家高級法國餐廳，和十餘位友人歡聚慶生，全程未戴口罩。

紐森這次雙標飲宴，加上防治疫情居家避疫政令反覆，又因疫情將加州政府好不容易積攢的215億盈餘敗光，都成了紐森難以擺脫的重擔；在民怨尋求發洩管道下，100多萬人連署罷免，只能說大勢所逼，能否逆勢遏阻，就得看紐森團隊的危機處理能力。

不過值得觀察的是，紐森元月25日的居家避疫解禁令，是否真能為自己加分，連署公投數字會說話；或許紐森智囊團自認絕妙高招，有可能聰明反被聰明誤，或成火上加油，反而將公投連署推上風口浪尖，就得不償失了！