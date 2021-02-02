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探討拜登政策「捍衛移民權利 不應讓家人分離」

記者王全秀子／洛杉磯報導
社區領袖和民維權者在線上探討拜登總統的移民政策。（視頻會議截圖）
社區領袖和民維權者在線上探討拜登總統的移民政策。（視頻會議截圖）

拜登總統就職後發表移民政策演講得到許多移民家庭的支持。29日多個社區領袖、移民維權者在線上探討拜登總統移民政策的影響，同時希望移民權利捍衛者仍可以言論自由替移民社區維權。

拜登總統主張將童年時隨父母來到美國的青年不被驅逐出境的政策（DACA）重新納入建制，停止建築邊界牆，及延長來自特殊地方人士的暫時保護身份的政策。同時，拜登總統也表達他支持工作、商業移民及改善申請綠卡積壓的狀況。

亞美公義促進中心（AAAJ）的行政主任楊重遠（John Yang） 表示，移民政策不僅對亞裔、也對整個美國都很重要，因為美國本身就是一個移民國家，民眾來自各個族裔。大約有70%亞裔移民是親屬移民，他們在美國建立家庭，促進美國經濟發展。他指出，透過工作簽證和高科技人才移民佔少數。很多移民來到美國尋求更好的生活，他們不是高階層人群，但希望對美國有所貢獻。他認為，移民政策不應該將家人分離，尤其是那些在美國邊境等待團聚的移民家庭。

楊重遠認為移民對美國貢獻頗多，移民政策不應該將家人分離。（視頻截圖）
楊重遠認為移民對美國貢獻頗多，移民政策不應該將家人分離。（視頻截圖）

國家移民法律中心執行主任Marielena Hincapié表示，過去四年中川普總統對移民態度強硬，導致許多民眾與公共負擔劃清界線，他們不敢申請福利，擔心成為公共負擔，恐面臨取消綠卡或是影響入籍。尤其疫情期間，很多移民甚至不敢去做新冠檢測、申請食物福利等。他認為，拜登總統的移民政策非常有必要改變現狀，同時政府機構也應該重視他們的政策是否會影響移民，而不是導致他們擔心、害怕某些政策。

移民維權者、新保護區聯盟（New Sanctuary Coalition）的聯合創始人Ravi Ragbir表示，在過去四年中有大量證據表明，美國政府內部機構，特別是國土安全部利用警察權力和其他機構權力來消除移民社區中的異議。通過對活動分子和組織者拘留、驅逐、刑事起訴和監視，政府發出一個信息，即移民權利維護者應該害怕行使其言論自由權。移民維權者通過各種方式受到壓制和報復，所有這些手段都是為了在移民社區及其支持者中散佈恐懼，包括逮捕並驅逐出境等。

移民家庭 美國 拜登

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