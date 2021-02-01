洛杉磯市警察局5天3警染疫亡 累計8人不治

洛杉磯市警察局過去五天内有三名警員因感染新冠病毒不治過世。疫情爆發以來，洛杉磯市警察局前後已有八名警員因感染新冠去世。（洛杉磯市警察局提供）

洛杉磯 市警察 局（LAPD）又一名警員因感染新冠肺炎病毒於上周五去世，這是洛市警局過去五天内，第三名因新冠而過世的警員。從去年新冠在加州 爆發以來，洛市警局已有八名警員因新冠死亡。

在洛市警局擔任保安工作的Dexter De Los Santos上周五過世，他在警局工作超過八年。Santos的主要工作是警察内部安全警衛。洛市警局對外發布簡短唁電，表達對逝者的哀悼與感謝，同時，警局的一些警員和文職人員也紛紛留言，表達懷念。

上周四，洛市警局第77街分局警官Patricia Guillen，因新冠不治去世，她為洛市警局工作超過23年。上周一，東南分局警員Philip Sudario，同樣因新冠過世，他為洛市警局工作25年。

除上周的三名逝者外，洛杉磯市警察局從2020年3月疫情爆發以來，還有另五名警員因感染新冠病毒死亡。包括今年1月12日過世、53歲的Amelia “Terry” Martinez；1月7日過世的警局服務代表Raymond Guerrero，他為警局服務24年；去年12月去世的Fred Cueto警官，他為警局服務22年；去年7月去世的39歲警探Erica McAdoo，和45歲的警員Valentin Martinez。