我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10共和黨人致函拜登籲協商紓困 提6千億縮減版

華爾街大戰怎落幕？專家：看巨鱷和散戶誰先投降

紐森家人、創辦企業屢遭死亡、暴力威脅 警方追查

編譯組／綜合報導
執法單位正調查加州州長紐森與其家人、企業遭受的威脅。（ABC電視台）
執法單位正調查加州州長紐森與其家人、企業遭受的威脅。（ABC電視台）

ABC電視台報導，執法部門正在調查針對加州州長紐森（Gavin Newsom）、其家人與他創辦的酒廠、商店與其他企業受到不斷升級的死亡和暴力威脅。

執法單位根據一個提供給沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）的語音郵件與電子郵件進行調查。郵件內容包含對紐森辱罵的圖片，對其妻子、孩子出現暴力威脅字眼。

沙加緬度蜂報說，其中一份內容還提及，威脅燒毀北加州註冊一個名為Plump Jack集團旗下一間酒廠。該集團是一家酒店公司，成立於1992年，部分資產在紐森名下。

州府緊急服務辦公室發言人Brian Ferguson說，他無法回答有關威脅的具體問題，但證實相關單位正調查中。「我們可以確認我們意識到這些威脅，」Ferguson在聲明中說，「任何針對民選官員的威脅，包括公共或私人財產威脅，都將受到地方、州或聯邦執法部門密切監測。」

據指出，這位民主黨州長，近期因新冠肺炎疫情採取的手段與態度，引發不少人反對。去年春天，紐森發布全美第一個全州性居家避疫政策，受到廣泛肯定。但隨後的衛生命令，包括關閉學校和企業，卻引發愈來愈多反對聲浪，與此同時，加州也發生數十億元大規模失業救濟金詐欺事件。

根據網路上散布的言論指出，紐森給自己企業提供新冠肺炎援助資金。事實上，Plump Jack集團是通過聯邦政府（而非加州政府）提供「薪資保護貸款計畫」(Paycheck Protection Program，PPP）獲得280萬元貸款。

紐森上任後，為減少潛在利益衝突，他將所有業務交給一個信託基金（blind trust）執行。

加州 貸款 新冠肺炎

上一則

紐森腹背受敵 愈來愈多民主黨議員、盟友抨擊

下一則

港人用腳投票 台灣口惠實不至

延伸閱讀

新冠病毒在加州以創紀錄速度殺人 加州死亡人數逾四萬

新冠病毒在加州以創紀錄速度殺人 加州死亡人數逾四萬
灣區部分學校重開…家長要求回校上課 教師工會反對

灣區部分學校重開…家長要求回校上課 教師工會反對
亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

灣區阿拉米達縣 已在計畫重開學校 面對面授課

灣區阿拉米達縣 已在計畫重開學校 面對面授課
首位非裔加州州務卿 維波宣誓就任

首位非裔加州州務卿 維波宣誓就任

州長紐森簽署兩法案 租客逼遷保護令延至6月底

州長紐森簽署兩法案 租客逼遷保護令延至6月底

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情

比新冠更毒！致死率達75％ 立百病毒恐成下場疫情
人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪

人妻女星秀新包太「胸」狠 這讓人眼睛要看哪
英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道

英國BNO護照新制上路 數百萬港人獲入籍管道
傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認

傳10萬多劑輝瑞疫苗2/4抵台 陳時中否認
主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居

主人去世5年 忠犬「天天原地等」 街坊感動：把牠當鄰居