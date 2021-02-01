紐森家人、創辦企業屢遭死亡、暴力威脅 警方追查

執法單位正調查加州州長紐森與其家人、企業遭受的威脅。（ABC電視台）

ABC電視台報導，執法部門正在調查針對加州 州長紐森（Gavin Newsom）、其家人與他創辦的酒廠、商店與其他企業受到不斷升級的死亡和暴力威脅。

執法單位根據一個提供給沙加緬度蜂報（Sacramento Bee）的語音郵件與電子郵件進行調查。郵件內容包含對紐森辱罵的圖片，對其妻子、孩子出現暴力威脅字眼。

沙加緬度蜂報說，其中一份內容還提及，威脅燒毀北加州註冊一個名為Plump Jack集團旗下一間酒廠。該集團是一家酒店公司，成立於1992年，部分資產在紐森名下。

州府緊急服務辦公室發言人Brian Ferguson說，他無法回答有關威脅的具體問題，但證實相關單位正調查中。「我們可以確認我們意識到這些威脅，」Ferguson在聲明中說，「任何針對民選官員的威脅，包括公共或私人財產威脅，都將受到地方、州或聯邦執法部門密切監測。」

據指出，這位民主黨州長，近期因新冠肺炎 疫情採取的手段與態度，引發不少人反對。去年春天，紐森發布全美第一個全州性居家避疫政策，受到廣泛肯定。但隨後的衛生命令，包括關閉學校和企業，卻引發愈來愈多反對聲浪，與此同時，加州也發生數十億元大規模失業救濟金詐欺事件。

根據網路上散布的言論指出，紐森給自己企業提供新冠肺炎援助資金。事實上，Plump Jack集團是通過聯邦政府（而非加州政府）提供「薪資保護貸款 計畫」(Paycheck Protection Program，PPP）獲得280萬元貸款。

紐森上任後，為減少潛在利益衝突，他將所有業務交給一個信託基金（blind trust）執行。