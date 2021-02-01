「天巡者」陳璽安 打戲親上陣

演員陳璽安。（Eileen提供）

目前台灣 電視台與網飛（Netflix）合作的奇幻巨製「天巡者」正在熱播，裡面的大學教授盧博雅一角深受觀眾喜歡，近日該角色飾演者陳璽安（Anson Chen Hsi An）接受本報採訪，外表俊美的他性格也超坦誠，陳璽安在當全職演員之前還曾在南加州求學。是什麼讓他踏入演藝圈？又是什麼讓他在激烈的競爭中演藝之路越走越寬闊？

陳璽安在熱播劇「天巡者」中扮演的盧博雅一角，是位細心體貼、溫文儒雅的大學教授。然而該角色對他來說意義重大。陳璽安透露，該角色隨著劇集的播出即將迎來大反轉。這個角色的改變是他從來沒有詮釋過的，飾演跨度如此大的角色對他是一種突破。劇中有不少打鬥戲，陳璽安都是親身參與，沒有替身。

陳璽安在熱播劇「天巡者」中扮演盧博雅一角。（Eileen提供）

「天巡者」一播出就吸引粉絲無數，而陳璽安拿到劇中角色也是「好事多磨」。他說，從面試 角色到最後確定出演經歷了大半年。期間他也沒有太關注是否會獲得該劇角色，因為演員面試角色經常「不了了之」，沒有結果。但是幸運的是，最終他被通知出演該劇。陳璽安還透露，當初在面試討論劇本時，本意出演劇中另一個角色，但最後定為大學教授一角。

「天巡者」劇迷都在猜測是否會有第二季？陳璽安說，按照台灣電視台慣例，電視劇很少有第二季，但是「天巡者」可能會有，但是也不確定。

陳璽安從高中開始，就因為英俊的外貌被邀請拍攝廣告和歌曲MV。但他表示，那時對影視行業有接觸但不熟悉。陳璽安剛開始並沒有做全職演員的打算。畢業於輔仁大學哲學系後，他來到河濱加州大學 （UCR）深造。他說，當時學校與其他學校有合作項目，因為自己對影視感興趣，就選擇了洛杉磯電影學院的導演編劇專業。畢業後，他拿到了「遺失的二分之一」男一角色，這讓更多人知道了陳璽安。

演員陳璽安。（Eileen提供）

在出演該角色後，他意識到，好的演員需要專注力，不能邊做其他事情邊做演員，這樣難以成為好演員。「很多演員都是為了這個機會在努力，付出了很多時間心血。」他要對得起演員這兩個字，因此選擇全職進軍演藝界。

陳璽安說，在決定專注演藝事業時，家人都是持「觀望」態度。因為自己本有一份事業，做演員就意味著要放棄以前的努力。但是慢慢看到有越來越多的作品出現，又被他堅定的信心所打動，家人就很支持他。

陳璽安說，除了做演員，他對幕後也很感興趣。他說，希望有一天可以看到自己喜歡的劇本，並有幸自己導演，將故事很好地呈現出來。他希望可以做出關注社會底層、邊緣人群的影視劇，讓這些人知道也同樣被關注著。