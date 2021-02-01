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港人用腳投票 台灣口惠實不至

洛城新語

中國外交部宣布自1月31日起，不再承認英國公民海外護照(BNO)，作為旅行證件和身分證明。英國官方統計，約有540萬香港居民符合BNO申請資格，包括290萬持BNO護照的香港人和230萬名親屬。這是香港反送中事件與國安法實施後，中國與西方國家進一步對槓的新發展。

英國首相強森旋即宣布，英國珍視並承諾與香港人民間深遠的歷史與友誼，堅持自由與自治的港、英共同價值，英國將執行新規定，凡持有BNO護照的香港人與其親屬，可到英國定居、留學和工作，滿五年後可申請入籍，再一年後可成為英國公民。

香港人持有的BNO護照，是1997年香港回歸中國前才出現的新措施，是英國對這個百年殖民地，政治和經濟的連繫和遺緒，但當時的BNO護照並不允許港人長期居留英國，更不等於英國公民，對部分香港人而言，BNO是一種對97回歸的額外「保險」。

英國是個老牌帝國主義國家，所謂BNO，意指British National (Overseas)，即英國承認你是「海外公民」，但又不等於真正的英國公民，不能長期居留英國，形同次等公民。1997回歸時不給入籍，拖了24年才給，這算那招？ 

不管強森心裡有什麼真正盤算，但此次大筆一揮，准許540萬港人移居英國，並可申請入籍，卻大出中國意料之外。未來這些香港人會如何「用腳投票」，如何順利從香港出境，將是北京與倫敦之間下一輪的政治角力。

相較於英國，在2019年高調力挺香港的台灣政府和民進黨，當時喊最響亮的口號是「今日香港，明日台灣」。但隨著2020年1月總統大選結束，「挺香港」就逐漸變得低調與詭異。台灣並沒有新訂難民法，或採行具體措施大批接納有意來台定居的香港人，而以個案方式處理，整體情況不透明，政府也較少公開說明。講白了就是「口惠而實不至」，lip service而已。

最明顯的例子是2020年7月，五名從事民主抗爭的香港青年，乘船從香港偷渡出境，抵達中華民國領土東沙島，被有關單位接運到台灣南部安置。奇怪的是，從7月到次年1月近半年時間，這五人彷彿從人間蒸發，有段時間既不能與家人聯絡，也見不到律師和人權團體代表。面對外界對這五人下落的質疑 ，行政院陸委會只說，「外界勿作不必要的揣測，政府也不會針對個案說明。」

但突然在今年1月15日，位於美國的香港民主議會(HKDC)發布聲明，這五名青年已抵達美國尋求政治庇護。香港民主議會與五人的聯合聲明中，感謝美國和不具名提供幫助的人，卻絕口不提台灣人和台灣政府，更沒有說，他們是在台灣住了半年後才到美國。台灣政治人物一再說要「撐香港」，怎麼撐到最後，人家住了半年，連個謝謝都沒有。原來美國才是他們真正要去的地方。

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