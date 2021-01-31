我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

記者李雪／洛杉磯報導
加州城市聯盟亞太裔黨團舉辦網絡會議，敦促州長任命亞太裔出任加州下屆州檢察長。（會議截圖）
加州城市聯盟亞太裔黨團舉辦網絡會議，敦促州長任命亞太裔出任加州下屆州檢察長。（會議截圖）

州長紐森將在近日任命一名新的州檢察長，有多名亞太裔候選人有資格任職。加州城市聯盟亞太裔黨團（League of CA Cities API Caucus）29日舉辦網絡會議，敦促州長任命亞太裔出任加州下屆州檢察長，並解決高層領導職務中亞裔面臨的種族不平等問題。

會議由城市聯盟亞太裔黨團主席、北加屋崙市議員盛滔（Sheng Thao）主持，國會議員趙美心，州參議員潘君達（Richard Pan）出席。

趙美心表示如今亞太裔在華府的能見度在提高，我們擁有了一個亞裔非裔混血的女性副總統，在國會中如今有21名亞太裔成員，是有史以來最多的。她表示這並非偶然，而是反映了亞太裔是美國人口成長最快的族裔，也是在民選官員中增長最快的族裔。而且在剛落幕的大選中，亞太裔註冊選民大增，尤其在喬治亞州等關鍵州。隨著這種變化，亞太裔在政府中的代表非常重要。尤其隨著疫情開始，全國出現許多仇恨亞裔的事件，亞裔商家最早受到波及。

她表示，得知當選總統拜登任命的內閣中沒有亞裔時深感遺憾，並代表國會亞太裔黨團致信拜登，指出過去20年裡無論是何黨派的總統，其內閣都有亞裔代表。亞太裔黨團提出了多個人選爭取不同職位，甚至召集了一百多名國會議員聯名寫信，但很遺憾，提議並沒有被採納。不過之後拜登任命了兩名亞裔出任和內閣同等級別的職務，她表示亞太裔的呼聲至少起了作用，即使在加州亞太裔也不能放鬆呼籲和施壓。

潘君達對紐森最近任命第一位拉美裔聯邦參議員和第一位非洲裔州務卿表示支持，但也提出下一次任命理應是亞太裔，一名了解亞太裔文化可以代表亞太裔社區的人選。儘管亞太裔在法律界所占比率很高，但大多數亞裔都從事律師等相關工作，擔任檢察長和法官職位的人數最少。他向紐森喊話表示，有許多優秀的人選，選擇亞太裔一定不會錯。

與會者呼籲民眾可登陸www.change.org/api4ag-now簽名共同呼籲。

亞裔 拜登 加州

上一則

亞凱迪亞不安寧 洗地毯買小狗都有騙子 一周連傳6竊盜

下一則

洛縣發現第二例變種新冠病毒 防疫最好不出門

延伸閱讀

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音

拜登推15元最低時薪 共和黨強烈反對 民主黨也有雜音
拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚

拜登執政 2021年貸款利率趨勢上揚
拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者

拜登移民政策有利理工研究生及H4工卡申請者
拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬

拜登9天連發40行政命令 紐時：放緩吧，喬
首位非裔加州州務卿 維波宣誓就任

首位非裔加州州務卿 維波宣誓就任

加州居家令解除 商家嘆顧客還是不來

加州居家令解除 商家嘆顧客還是不來

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（讀者提供）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
黃芳彥選擇自殺的停車場。（記者高梓原／攝影）

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

2021-01-30 13:20
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇