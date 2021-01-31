亞太裔爭取出任州檢察長 促紐森正視種族不平等問題

加州城市聯盟亞太裔黨團舉辦網絡會議，敦促州長任命亞太裔出任加州下屆州檢察長。（會議截圖）

州長紐森將在近日任命一名新的州檢察長，有多名亞太裔候選人有資格任職。加州 城市聯盟亞太裔黨團（League of CA Cities API Caucus）29日舉辦網絡會議，敦促州長任命亞太裔出任加州下屆州檢察長，並解決高層領導職務中亞裔 面臨的種族不平等問題。

會議由城市聯盟亞太裔黨團主席、北加屋崙市議員盛滔（Sheng Thao）主持，國會議員趙美心，州參議員潘君達（Richard Pan）出席。

趙美心表示如今亞太裔在華府的能見度在提高，我們擁有了一個亞裔非裔混血的女性副總統，在國會中如今有21名亞太裔成員，是有史以來最多的。她表示這並非偶然，而是反映了亞太裔是美國人口成長最快的族裔，也是在民選官員中增長最快的族裔。而且在剛落幕的大選中，亞太裔註冊選民大增，尤其在喬治亞州等關鍵州。隨著這種變化，亞太裔在政府中的代表非常重要。尤其隨著疫情開始，全國出現許多仇恨亞裔的事件，亞裔商家最早受到波及。

她表示，得知當選總統拜登 任命的內閣中沒有亞裔時深感遺憾，並代表國會亞太裔黨團致信拜登，指出過去20年裡無論是何黨派的總統，其內閣都有亞裔代表。亞太裔黨團提出了多個人選爭取不同職位，甚至召集了一百多名國會議員聯名寫信，但很遺憾，提議並沒有被採納。不過之後拜登任命了兩名亞裔出任和內閣同等級別的職務，她表示亞太裔的呼聲至少起了作用，即使在加州亞太裔也不能放鬆呼籲和施壓。

潘君達對紐森最近任命第一位拉美裔聯邦參議員和第一位非洲裔州務卿表示支持，但也提出下一次任命理應是亞太裔，一名了解亞太裔文化可以代表亞太裔社區的人選。儘管亞太裔在法律界所占比率很高，但大多數亞裔都從事律師等相關工作，擔任檢察長和法官職位的人數最少。他向紐森喊話表示，有許多優秀的人選，選擇亞太裔一定不會錯。

與會者呼籲民眾可登陸www.change.org/api4ag-now簽名共同呼籲。