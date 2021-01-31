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亞凱迪亞不安寧 洗地毯買小狗都有騙子 一周連傳6竊盜

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞近日不僅盜竊頻頻，還發生詐欺案件，送洗地毯被騙，買小狗被騙，層出不窮。警方提醒民眾要提高警惕，小偷和騙子都無孔不入。（檔案圖）
亞凱迪亞近日不僅盜竊頻頻，還發生詐欺案件，送洗地毯被騙，買小狗被騙，層出不窮。警方提醒民眾要提高警惕，小偷和騙子都無孔不入。（檔案圖）

亞凱迪亞市（Arcadia）近日不僅盜竊頻頻，還發生詐欺案件，有人送洗地毯被騙，買小狗被騙，層出不窮，警方提醒民眾提高警覺，因為小偷和騙子都無孔不入。

亞市連續發生兩起詐欺案件。18日晚7時55分值班警察收到民眾報警電話，受害人表示他最近聯繫一家清洗公司，幫忙做地毯清潔，之後有人來到他家拿走了地毯，並手寫一張收據。當受害人詢問該公司什麼時候地毯可以清潔好時，嫌犯拒絕承認收到過地毯，且要求受害人付錢。

嫌犯被描述為一名中東男子，年紀在20歲到25歲，身高6呎，目前調查還在進行中。

19日亞凱迪亞居民報警表示遭遇詐欺，受害人從網站www.recycler.com購買了一隻小狗，在交易過程中，一名嫌犯或賣家聯繫他，要求他支付格外的錢才能拿到小狗。受害人照辦後，卻一直沒有收到狗。受害人這才發現被騙，嫌犯使用的名字是Mark Roland，目前警方仍在調查此案。

盜竊案件也依然不絕，17日凌晨2時52分，南Golden West道900號街區的一處民宅發生汽車盜竊，嫌犯進入受害人2009年的GMC小貨車，偷走了受害人的錢包和駕照，因為沒有監控系統的資料，所以目前警方無從下手調查。

18日晚7時23分，在西野商場的Nordstrom發生盜竊，三人偷走了五個設計師品牌的手袋，之後跳上一輛黑色轎車。三名嫌犯都是非裔男性，年齡在16到22歲之間，身高5呎10呎，體重在150磅左右，分別穿著藍色道奇帽衫和黑色帽衫。

20日下午1時51分，西Camino Real道一處民宅發生包裹盜竊，受害人包裹在當天的1時30分放在門廊，但是一名200磅5呎5吋的嫌犯，戴著口罩穿著黑衣黑褲偷走了受害人的包裹，之後駕駛一輛舊款的minivan離開。

21日中午12時53分，Falling Leaf路900號街區發生汽車盜竊，嫌犯進入受害人未鎖的車內，偷走了受害人註冊證明和保險卡。

22日凌晨2時36分，東Foothill路319號的Hall of Fame發生盜竊未遂，有嫌犯用工具進入店鋪，但是空手離開。

當天下午1時56分，東Foothill路124號的Magnolia也發生入室盜竊，受害人發現停在這裡的公司小貨車被人打破車窗，裡面有翻找過的痕跡，還有人撬開店鋪的鎖，試圖盜竊。目前還不清楚損失。

詐欺 亞凱迪亞 汽車

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