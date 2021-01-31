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1張圖：全美確診破2607萬例 加州逾330萬

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

洛縣發現第二例變種新冠病毒 防疫最好不出門

【洛杉磯訊】
洛杉磯疫情依然嚴峻。圖為疫苗接種點。（洛杉磯縣衛生局推特）
洛杉磯疫情依然嚴峻。圖為疫苗接種點。（洛杉磯縣衛生局推特）

洛杉磯縣衛生局30日宣布，發現第二例英國變種新冠病毒（B117）病例。近來洛杉磯縣單日新增病例數和陽性確診率均有下降，但疫情依然嚴峻，死亡人數居高不下。

洛縣30日新增確診病例6918例，死亡病例316例。目前洛縣新冠肺炎確診病例累積有111萬1089例，累積死亡病例1萬6647例。

洛縣衛生局表示，包括英國變種病毒在內的其他變種新冠病毒已經在洛縣社區傳播。病毒在傳播過程中演化是正常現象，目前尚無證據顯示變種病毒有更強的致死能力，但是英國變種病毒有更強的傳播力。因此不出門是最好的保護自己和社區的方法。此外還有戴口罩、保持社交距離、勤洗手等防疫措施。

洛縣當日新增由新冠病毒引發的「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C）四例。

目前洛縣陽性測試率為9.9%，與一周前相比下降了15%。目前有5669人住院，其中26%為ICU病人。

洛杉磯縣衛生局30日下午發布推特，符合條件的民眾即刻可以在洛杉磯縣網站（http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm）預約2月1日至7日間的疫苗注射。民眾可以同時預約第一劑、第二劑的注射時間。民眾還可以在早8時至晚8時30分通過電話833-530-0473預定打疫苗。

此外，需要施打第二針疫苗的民眾將陸續收到預約郵件。還沒有收到的民眾請耐心等待。

目前洛縣可以打疫苗的人群包括醫護人員，長期護理機構居民以及65歲以上人士，洛縣目前有符合施打疫苗資格的人有約200萬，而每個人都需要施打兩針。

洛縣預計下周將收到18萬8000劑疫苗，然而其中一大部分提供給需要施打第二針的民眾。截至上周，洛縣共收到85萬3650劑疫苗，加上這周14萬3900劑，目前共計收到100萬劑疫苗。洛縣平均每周可收到15萬劑疫苗。

洛縣 疫苗 洛杉磯

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