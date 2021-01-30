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台灣美食歷史 UCLA 2/4線上開講

洛杉磯訊

為將相關學術研究與社區各界分享，洛杉磯加大（UCLA）台灣研究計畫，將於2月4日下午5時至6時，邀請前中央研究院近代史研究所副所長、爾灣加大新人文講座熊秉真教授，以中文主講「躍動的味蕾：審視當今全球化背景下的台灣美食」。歡迎各界人士踴躍報名參加，一起認識台灣美食的歷史。

演講將舉眾所熟知的永和豆漿、牛肉麵、小籠包、珍珠奶茶等平民小吃，細數台灣飲食如何融合南北口味，重匯新鮮市井。數十年間，推陳布新，隨著經濟起飛及教育普及，逐漸展現一個寬裕、斯文、年輕、歡愉的飲膳天地。

洛杉磯加大（UCLA）台灣研究計畫是由中華民國教育部台灣研究講座計畫，及楊信家族基金會支持贊助的學術研究計畫，推動台灣研究的課程教學、學者訪問交流等，以培養下一代的台灣研究學者。

受疫情影響，活動將以線上方式舉辦，並於YouTube直播，詳細資訊請參閱UCLA網頁https://international.ucla.edu/apc/event/14134。

報名網址：https://ucla.zoom.us/webinar/register/WN_ge5NSf54RcOoLNszn-_wbw

台灣 洛杉磯加大 教育部

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