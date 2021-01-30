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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

疫期遭台除籍 南加僑胞無奈

記者謝雨珊／洛杉磯報導
南加州僑領邱啟宜收到一封有關勞保老年年金給付續發的信函。（邱啟宜提供）
南加州僑領邱啟宜收到一封有關勞保老年年金給付續發的信函。（邱啟宜提供）

新冠肺炎疫情肆虐全球，不少海外僑胞因搭飛機風險高，暫緩回台計畫，沒想到卻面臨戶籍被遷出，或已經被除籍的窘境。南加州僑領邱啟宜移居美國幾十年，幾乎每年都返台，今年因疫情關係，取消返台計畫，卻在兩周前，從台灣親友口中得知，他在台灣的戶籍已被除去。許多南加僑胞也反應，因為疫情關係無法返台，收到「被除籍」消息時，心中充滿無奈。

邱啟宜表示，身邊有許多僑胞跟他遭遇相同情況，近日陸續收到「遭除籍」的相關信件。他舉他的例子說明，台灣家裡在兩周前收到一封來自勞動部勞工保險局的信函，上頭要求他補交像是護照影本、出具僑居當地證明書、身分證等文件，以辦理勞保老年年金給付續發。

根據中華民國政府規定，一旦遭除籍，健保將停保，繳稅的稅率也從「居住者」變成「非居住者」，許多在台的應有福利都會被停止。這與出入境已電子化，只要出境超過兩年，國民的戶籍都遭到自動移除有關。

邱啟宜表示，很多僑胞都曾在台灣工作十幾年，當初有繳付勞健保費用，續領屬於他們的國民年金或退休金本，就合情合理。提及海外僑胞尊重台灣法律，期盼政府在合情、合理、合法之下，加緊腳步完善處理，解決海外僑胞目前所面臨的窘境。

另有僑胞認為，既然台灣承認雙重國籍，不應當有除籍政策，或應該有放寬移居海外兩年除籍的合理政策。

雖無奈遭除籍，邱啟宜大讚中華民國外交單位，願意積極聽取僑民心聲，做出調整及改變。他提到，目前台灣相關各個單位，正在繼續協商協議整合意見，積極處理此事，呼籲在疫情期間沒法回台的僑民放寬心，相信政府將完善處理好此事。

事實上，經過各機關代表充分交換意見，已有權宜措施，僑委會已彙整相關資料置於官網「最新訊息」專區。

台灣 疫情 健保

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