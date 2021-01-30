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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

被除籍2年內返台 可恢復戶籍、復保

洛杉磯訊
台灣僑務委員會委員長童振源。（台灣僑委會提供）
台灣僑務委員會委員長童振源。（台灣僑委會提供）

疫情期間無法返台而被除籍，而被強制退出台灣全民健保，僑民不必擔心，被除籍和退保兩年之內返台，即可恢復戶籍和復保。勞保老年給付和國民年金等都有權宜措施。

新冠肺炎疫情肆虐全球，許多旅外國人為免搭機返台途中遭受感染，至今無法返台，導致出境超過兩年戶籍被強制遷出，影響僑民權益。經過各機關代表充分交換意見，除了戶籍法及全民健康保險法有明文規定難以彈性處理外，其他如國民年金暨勞工保險老年給付、個人綜合所得稅及地價稅等均有權宜措施，僑委會已彙整相關資料置於官網「最新訊息」專區，重點如下:

國民年金及勞工保險老年給付被停，只要每年寄送經過駐外館處驗證的身分，或居住相關證明文件到勞保局，通過審核就可繼續領，過期也可回溯——主管機關勞工保險局。

全民健保強制退保，須注意「2+2原則」：1.出國超過兩年，戶籍被強制遷出就會退保。戶籍遷出後兩年內回國馬上恢復戶籍，立即就可以再加保，不用等六個月。2.出國超過四年，返台後在國內受僱工作可立即參加健保，或是恢復戶籍滿六個月也可再參加健保。3.如有全民健保再加保問題，可檢附相關證明文件，健保局也將視個案狀況協處——主管機關衛生福利部中央健康保險署。

有關個人綜合所得稅稅率不同，現行制度分為境內「居住者」與「非居住者」。「居住者」每年5月份結算申報，依所得級距適用累進稅率5%~40%。「非居住者」採就源扣繳，由扣繳單位就每筆收入先行扣繳所得稅，無須再申報。身分之認定如有疑義，建議依前一年度申報方式先行申報，如果國稅局審核結果和原來申報的不同，可以再申復，財政部賦稅署已經通知各地國稅局依個案情形分別處理——主管機關各地國稅局。

此外，2020年原適用自用住宅用地稅率計徵地價稅者，土地所有權人本人、配偶或直系親屬於該自用住宅設有戶籍，當年度因故遷出戶籍，2020年仍可以適用自用住宅用地稅率計徵地價稅，但本人、配偶及未成年子女以一處為限。

2021年9月22日前本人、配偶或直系親屬於該自用住宅辦竣戶籍並提出申請，經地方稅稽徵機關核准者，2021年仍然可以適用自用住宅用地稅率計徵地價稅。

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