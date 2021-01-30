洛縣推小企業「穩定貸款」 5萬到300萬

洛杉磯縣發展局為小商業提供最多300萬元的優惠貸款。（pexels）

洛杉磯縣發展局（Los Angeles County Development Authority）1月28日將推出小企業負擔得起，且靈活的商業貸款 計畫，以支持和幫助穩定地區上的商業。 小型企業穩定貸款的範圍從5萬元到300萬美元不等，可用於營運資金、設備購買及存貨，或置換已有的高息貸款等，來輔助小企業渡過疫情 難關。

這個商業貸款計畫叫做「小型企業穩定貸款計劃」（Small Business Stabilization Loan Program），28日起開放申請，且沒有截止日，符合條件的小企業可以獲得5萬至300萬元不等的貸款金額。小企業必須在洛縣有實體店面，並在申請該貸款之時，至少運營兩年時間。同時有意申請的小企業必須先去該計畫的官網登記上課，上完課才能獲得官方的技術協助，其他限制條件可到官網https://bizstabilization.lacda.org/ 查看。

該項優惠貸款項目以固定華爾街 主要利率（Fixed Wall Street Journal Prime rate）為準。（目前為3.25%）

償還貸款日期分為三種：投資類（Working capital）償還期為五至七年，設備購置類（Equipment）為最高十年，地產併購、建設（Real Estate Acquisition and Construction）類為最高20年償還期。

在還款數額上，沒有政府擔保的（non-guaranteed loans）前12個月可以暫不用還款，但是利息會累積，在第13個月開始還款。有政府Disaster Relief Loan Guarantee Program擔保的小企業，前12個月只用償還利息，免除繳納主款。第13個月開始，才會有本金和利息的償還。

此外，10萬元以下貸款免除中介費（origination fee），10萬元以上中介費收取貸款的1.5%。對於有政府Disaster Relief Loan Guarantee Program擔保的小企業，收取2.5%的中介費加上250元手續費。

小企業必須每貸款7萬5000元，就保留或僱傭至少一名全職職員。