抗癌有成！橙縣希望城醫院斥資10億 打造新院區

醫師、護士及病患在新港灘，歡慶橙縣希望城醫院抗癌有成。（本報記者／攝影）

專精癌症 研究與治療的希望城醫院(City of Hope)落腳橙縣 滿週年，在新冠疫情 肆虐期間，持續提供癌症診治，並積極準備明年啟用爾灣光譜園區的新醫院及研究中心，以提高居民防癌、抗癌的醫療選擇。

新港灘的橙縣希望城醫院27日舉行週年慶，新港灘消防局出動雲梯消防車助賀，為醫護及病患打氣，場面熱鬧溫馨。

橙縣希望城醫院華裔醫師譚婷婷(TingTing Tan)表示，因應新冠疫情需求，該醫院一直採取最嚴格的防疫措施，確保治療中病人不受感染。目前醫護人員均已完成接種疫苗，並由主治醫師根據病況，給予患者應否接種疫苗的個別建議。

希望城醫院已在爾灣光譜園區購下11英畝土地，計畫投資10億元打造面積約19萬平方呎的醫院及研究中心，新院區預訂於2021年啟用。

過去一年中，在橙縣希望城進行的癌症治療超過7000次，為病患節省2萬1000小時往返洛縣的車程。同時，在國際旅行受疫情影響而大幅減少的一年中，仍有世界各地的患者來新港灘接受治療。

能講流利華語的譚婷婷醫師說，作為全美第一線的癌症醫院，在希望城醫院進行臨床試驗的新藥有500多種，這是吸引患者尋求跨國醫療的主因。去年有一位來自中國的乳癌患者，在新港灘完成半年療程，正好碰上美國疫情嚴峻期，返回中國的行程也曾意外受到耽擱。

華裔醫師譚婷婷強調癌症篩檢的重要性。（本報記者／攝影）

新冠疫情期間，許多人擔心受感染，暫停例行的癌症預防檢查，可能因而錯失早期治療的契機。譚婷婷指出，根據美國癌症協會本月公佈的統計資料，自1991年到2018年的癌症死亡率降低了31%，而例行檢查及早期治療是造成癌症死亡率下降的主因之一，即使在新冠疫情期間，癌症篩檢的重要性仍不容忽視。