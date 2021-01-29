我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

什麼行業最危險？ 舊金山加大：廚師染疫病歿最多

GameStop之亂：券商出手限制「散戶的正義」？

抗癌有成！橙縣希望城醫院斥資10億 打造新院區

新港灘市訊
醫師、護士及病患在新港灘，歡慶橙縣希望城醫院抗癌有成。（本報記者／攝影）
醫師、護士及病患在新港灘，歡慶橙縣希望城醫院抗癌有成。（本報記者／攝影）

專精癌症研究與治療的希望城醫院(City of Hope)落腳橙縣滿週年，在新冠疫情肆虐期間，持續提供癌症診治，並積極準備明年啟用爾灣光譜園區的新醫院及研究中心，以提高居民防癌、抗癌的醫療選擇。

新港灘的橙縣希望城醫院27日舉行週年慶，新港灘消防局出動雲梯消防車助賀，為醫護及病患打氣，場面熱鬧溫馨。

橙縣希望城醫院華裔醫師譚婷婷(TingTing Tan)表示，因應新冠疫情需求，該醫院一直採取最嚴格的防疫措施，確保治療中病人不受感染。目前醫護人員均已完成接種疫苗，並由主治醫師根據病況，給予患者應否接種疫苗的個別建議。

希望城醫院已在爾灣光譜園區購下11英畝土地，計畫投資10億元打造面積約19萬平方呎的醫院及研究中心，新院區預訂於2021年啟用。

過去一年中，在橙縣希望城進行的癌症治療超過7000次，為病患節省2萬1000小時往返洛縣的車程。同時，在國際旅行受疫情影響而大幅減少的一年中，仍有世界各地的患者來新港灘接受治療。

能講流利華語的譚婷婷醫師說，作為全美第一線的癌症醫院，在希望城醫院進行臨床試驗的新藥有500多種，這是吸引患者尋求跨國醫療的主因。去年有一位來自中國的乳癌患者，在新港灘完成半年療程，正好碰上美國疫情嚴峻期，返回中國的行程也曾意外受到耽擱。

華裔醫師譚婷婷強調癌症篩檢的重要性。（本報記者／攝影）
華裔醫師譚婷婷強調癌症篩檢的重要性。（本報記者／攝影）

新冠疫情期間，許多人擔心受感染，暫停例行的癌症預防檢查，可能因而錯失早期治療的契機。譚婷婷指出，根據美國癌症協會本月公佈的統計資料，自1991年到2018年的癌症死亡率降低了31%，而例行檢查及早期治療是造成癌症死亡率下降的主因之一，即使在新冠疫情期間，癌症篩檢的重要性仍不容忽視。

癌症 疫情 橙縣

上一則

世報春晚 金鐘獎藝人陳凱倫線上拜年

下一則

發燒不再是判斷標準 突喘不上氣？ 恐染上新冠

延伸閱讀

世界晚報／南加橙縣法醫所證實黃芳彥持槍自盡

世界晚報／南加橙縣法醫所證實黃芳彥持槍自盡
不斷更新╱阿扁親信南加自盡 揭開黃芳彥生命最後時光

不斷更新╱阿扁親信南加自盡 揭開黃芳彥生命最後時光
德國建議 AstraZeneca疫苗僅供65歲以下民眾接種

德國建議 AstraZeneca疫苗僅供65歲以下民眾接種
黃芳彥陳屍車內 座車停在加州爾灣一處商場後面

黃芳彥陳屍車內 座車停在加州爾灣一處商場後面
南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡

南加州橙縣法醫所證實 黃芳彥持槍自盡
疫苗供應恢復 紐約市15接種站重開

疫苗供應恢復 紐約市15接種站重開

熱門新聞

台灣前第一家庭陳水扁與吳淑珍的親信黃芳彥（中）在加州爾灣市持槍自盡。（取自聯合新聞網）

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

2021-01-29 00:10
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
黃芳彥住處監視錄影留下他生前最後影像。（網路照片）

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

2021-01-28 17:49
新冠疫苗的副作用比一般預防針強，但陳詩閔仍鼓勵民眾接種。（陳詩閔提供)

華裔打完第二劑新冠疫苗嚴重腹瀉「在馬桶上度過一天」

2021-01-27 23:07
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡

陳水扁親信黃芳彥 南加舉槍轟頭自盡
舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

舉槍自殺前四天 黃芳彥最後身影曝光

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖

「如果FBI來抓 我就用槍自轟」 黃芳彥一語成讖
扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年

扁家親信黃芳彥陳屍加州車內 涉國務機要費案滯美12年
因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…

因案潛逃客死異鄉 還有劉松藩、王又曾、王玉雲…