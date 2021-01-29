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停在一家公司後面 警在黃芳彥座車內找到遺體

記者王全秀子╱爾灣市報導

涉嫌洗錢並被台灣通緝的黃芳彥（Fan-Yen Huang），近日被發現在南加州橙縣爾灣（Irvine）自殺身亡。爾灣警局28日回應本報記者時指出，73歲的黃芳彥在當地時間27日下午12時41分，被發現在其座駕內死亡，地點是爾灣一家公司的後面。

另一方面，橙縣法醫辦公室指出，黃芳彥是開槍自盡。

爾灣警局發言人Karie Davies表示，黃芳彥是爾灣居民，一名家庭成員因為無法通過手機找到他而擔心，因此在1月25日（周一）向爾灣警局報案失蹤。警員於是前往其住家的公寓調查，並有黃芳彥可能想傷害自己的疑慮。

Karie Davies說，就在27日下午12時41分，警方在爾灣一家公司的後面發現黃芳彥的座駕，並在汽車中發現黃芳彥的遺體。警方表示，橙縣法醫辦公室會做屍檢及確定死亡原因，目前該案沒有發現任何涉案的可疑人員。

涉嫌洗錢並被台灣通緝的黃芳彥（Fan-Yen Huang），近日被發現在美國橙縣爾灣（Irvine）自殺身亡。爾灣警局28日回應本報記者時指出，73歲的黃芳彥在當地時間27日下午12時41分被發現死亡。

黃芳彥 爾灣 橙縣

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