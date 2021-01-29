炒股想暴富 YOLO靠得住？

美國股市本周故事蕩氣迴腸，萬千散戶齊心協力，殺得機構哭爹喊娘。在大盤下挫、績優股不行的情況下，部分「垃圾股」一飛沖天。這種「暴打三好生，讓差生上台領獎」的現象，是股市見頂標誌之一，再加上大盤曾走出「吊頸線」，未來長期橫盤可能性不小。近期炒股想暴富，只能靠妖路？

本周散戶投資 者與機構交鋒，真可謂劇力萬鈞；在這場多空大搏殺中，知名做空機構Citron慘虧離場、對沖基金Point72與Citadel近30億元投資全部賠光、擁有千億資產的對沖基金Melvin被迫平倉、瀕臨破產。

戰勝上述大型機構的散戶，來自「華爾街 賭場（Wall street bets）」論壇。他們信奉「人生只有一次（YOLO）」的賭博投資策略，對傳統的理性、價值投資理念嗤之以鼻。他們喜歡購買期權，進行暴富或者歸零的博弈。

這些論壇網友投資股票 ，大多不看技術面、也不管上市公司前景如何。例如他們這次與機構投資者交鋒的主戰場之一Gamestop，就是一家飽受數位化衝擊的遊戲零售商，且公司預計未來兩年營收將持續萎縮，再加上新冠疫情的衝擊，被機構投資者視為「垃圾股」，用做空的方式賺錢，符合理性投資邏輯。

大量機構因此做空，使Gamestop的空頭淨額是股票流通量的138%，軋空幾乎不可避免。「華爾街賭場」論壇一篇分析帖發出後，配上數個火箭標誌，再加上幾句打爆華爾街大空頭的熱血標語，就成功煽動許多散戶的情緒。大量網友買入「垃圾股」看漲期權，使Gamestop出現單日134.84%的大幅上漲，殺得大量做空的機構措手不及。

在美聯準會量化寬鬆情況下，美股走勢長期與基本面脫節。25日大盤出現的「吊頸線」，在經典技術理論上，預示著見頂信號。在財政、貨幣政策支持下，美股雖然崩盤可能性不大，但很可能進入橫盤整理時期；出現漲一陣、跌一陣，較難看懂其走勢的時期。

在這樣的趨勢下，美股未來想要重現2020年輕鬆賺大錢的情形恐怕較為困難。若想暴富，可能需要仿效「華爾街賭場」網友的「YOLO」妖路。在經濟學博弈論中，倘若投資者的合作是永遠的，那麼彼此都會遵守規則；因為違規就會被踢出隊伍，無法跟著賺錢的損失更大。放在散戶投資中，如果人人遵守論壇發帖人的要求，持有股票到指定時期，散戶抱團殺機構便不再是夢。

不過在實際情況下，抱團投資的散戶往往是「有限重複博弈」，總有「聰明人」為了利益最大化，選擇在約定時間前賣出股票。與「華爾街賭場」論壇的網友合作賺錢，最重要的，就是確保不要做最後出逃的那個「笨蛋」。