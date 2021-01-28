18歲少年楊皓鈞 入選中國火爆選秀「青春有你3」

楊皓鈞入選大陸火爆選秀節目「青春有你3」。（加州森林夢工廠表演學校提供）

爾灣谷社區學院一年級新生楊皓鈞（Lucas Yang），擊敗來自全球各地成千上萬選手，入選中國 火爆選秀節目「青春有你3」，去年9月前往中國大陸開始五個月的閉門訓練，預期將在中國農曆新年期間上檔的「青春有你3」中，全方位展現海外青年華人風貌。

今年剛滿18歲的楊皓鈞，此次參加大陸「青春有你3」節目招募遠程線上選秀，表演舞蹈Back Door和Make A Wish，演唱歌曲「動物世界」，他活力四射的舞姿，海外華人青年的底色上，加上歐美和韓流風的肢體語言，以及沙啞磁性的音色，贏得導演組好評，在全球眾多參選選手中脫穎而出。

楊皓鈞入選大陸火爆選秀節目「青春有你3」。（加州森林夢工廠表演學校提供）

身高1米78的楊皓鈞生長在一個藝術家庭，父親是油畫家，母親是室內設計師。他從小受父母影響愛繪畫，平時喜歡打籃球，不過要將他喜歡的表演和演藝愛好作爲學習和未來職業的選擇，楊皓鈞和他的父母都經歷過掙扎。

楊皓鈞的母親Angela陳表示，他們全家2014年從北京 遷入爾灣定居，孩子和大人都經歷了到陌生國度語言和生活的適應過程。在此期間，北京和南韓的星探兩次主動找上楊皓鈞，「說實在的我們一直覺得這一行很不容易，辛苦不說，還有很多不可控因素，需要運氣」。她和先生一直希望兒子專注學習，多年來也花了不少錢給兒子報各種補習班，但卻無奈發現兒子真正的興趣是在表演和文藝上，在這方面非常吃苦耐勞，百折不撓。

楊皓鈞（中）正在排練。（加州森林夢工廠表演學校提供）

16歲和17歲那兩年，楊皓鈞受韓國一家星探公司邀請，先後兩度前往韓國，開始專門的文藝和表演訓練。回到南加州 後，他繼續參加各種歌唱和舞蹈訓練班，並打定主意報考藝術類大學。

「剛開始是為了考大學準備資料，沒想到最後得到老師推薦參加選秀，而且中選」，Angela陳表示，一年多前，兒子進入加州森林夢工廠表演學校學習，每天練習唱歌跳舞至少八個小時，樂此不彼，能夠入選「青春有你3」，全家喜出望外。

「青春有你」是中國大陸一檔有高知名度的真人選秀節目，統計擁有上億觀眾點擊率，入選的選手們通過營地生活和各種比賽展現體能、智慧和人格魅力，每場淘汰弱者，最後留下者獲勝。Angela陳表示，她2020年曾在愛奇藝和油管（YouTube）看過「青春有你2」，這次對兒子的表現相當期待。

森林夢工廠創辦人高娜。（加州森林夢工廠表演學校提供）

同樣對楊皓鈞充滿期待的還有加州森林夢工廠表演學校創辦人高娜，和她的藝術表演同行。高娜表示，她在八個多月前看到楊皓鈞時，就感覺他是一棵值得培養的好苗子，她表示，很多人對文藝和表演有興趣，但持續八個月每天艱苦練功八個小時，沒有真正的熱愛和堅持，不可能做到。