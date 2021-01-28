中領館提前賀年 線上發「春節包」

中國駐洛杉磯總領館27日向僑胞和留學生發放「春節包」，中國駐洛杉磯總領事張平27日代表中國駐洛杉磯總領館提前向廣大僑胞、中資企業和領區留學生拜年。（記者楊青／攝影）

中國駐洛杉磯總領館27日舉辦「春節包」線上發放儀式及視頻交流會，總領事張平代表中國駐洛杉磯總領館提前向廣大僑胞、中資企業和領區留學生拜年，同時聽取華人企業和留學生防疫抗疫心得、經驗以及面臨的挑戰。南加州 將近20個大型僑團代表，以及來自河濱加大、聖塔芭芭拉加大、加州理工、楊百翰大學、亞利桑納大學等十所大學和社區學院的中國留學生 代表參加了當天活動。

張平說，過去一年非同尋常，新冠肺炎突如其來，席捲全球，中國政府堅持人們至上生命至上，奮力抗疫，最大限度保護人們安全和身體健康，取得抗擊疫情 的重要戰略成果。不僅率先控制住疫情，且率先實現經濟正增長，全年生產總值首次突破100萬億元大關，經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平上新台階，彰顯了中國應對風險挑戰的能力。

張平表示，過去一年美國疫情持續蔓延，中美關係也遭遇建交以來最嚴重的倒退，僑胞們既要面對新冠病毒，也要面對政治病毒，大家在疫情下默默堅守，困難中守望相助，表現出堅强韌性。令人感動的是，在國内抗疫艱難時刻，僑胞和留學生以及中資企業自發行動踴躍捐款捐物，有力支援中國的抗疫鬥爭，同時投身當地的抗疫工作，踴躍向當地政府醫療機構和企業群體捐贈防疫物資，體現同舟共濟大愛無疆的博愛情懷。