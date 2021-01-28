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中領館提前賀年 線上發「春節包」

記者楊青／洛杉磯報導
中國駐洛杉磯總領館27日向僑胞和留學生發放「春節包」，中國駐洛杉磯總領事張平27日代表中國駐洛杉磯總領館提前向廣大僑胞、中資企業和領區留學生拜年。（記者楊青／攝影）
中國駐洛杉磯總領館27日向僑胞和留學生發放「春節包」，中國駐洛杉磯總領事張平27日代表中國駐洛杉磯總領館提前向廣大僑胞、中資企業和領區留學生拜年。（記者楊青／攝影）

中國駐洛杉磯總領館27日舉辦「春節包」線上發放儀式及視頻交流會，總領事張平代表中國駐洛杉磯總領館提前向廣大僑胞、中資企業和領區留學生拜年，同時聽取華人企業和留學生防疫抗疫心得、經驗以及面臨的挑戰。南加州將近20個大型僑團代表，以及來自河濱加大、聖塔芭芭拉加大、加州理工、楊百翰大學、亞利桑納大學等十所大學和社區學院的中國留學生代表參加了當天活動。

張平說，過去一年非同尋常，新冠肺炎突如其來，席捲全球，中國政府堅持人們至上生命至上，奮力抗疫，最大限度保護人們安全和身體健康，取得抗擊疫情的重要戰略成果。不僅率先控制住疫情，且率先實現經濟正增長，全年生產總值首次突破100萬億元大關，經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平上新台階，彰顯了中國應對風險挑戰的能力。

張平表示，過去一年美國疫情持續蔓延，中美關係也遭遇建交以來最嚴重的倒退，僑胞們既要面對新冠病毒，也要面對政治病毒，大家在疫情下默默堅守，困難中守望相助，表現出堅强韌性。令人感動的是，在國内抗疫艱難時刻，僑胞和留學生以及中資企業自發行動踴躍捐款捐物，有力支援中國的抗疫鬥爭，同時投身當地的抗疫工作，踴躍向當地政府醫療機構和企業群體捐贈防疫物資，體現同舟共濟大愛無疆的博愛情懷。

僑領林光發言。（記者楊青／攝影）
僑領林光發言。（記者楊青／攝影）
南加大訪問學者陳銓。（記者楊青／攝影）
南加大訪問學者陳銓。（記者楊青／攝影）
河濱加大中國留學生代表李鴻宇。（記者楊青／攝影）
河濱加大中國留學生代表李鴻宇。（記者楊青／攝影）
僑領郭頌發言。（記者楊青／攝影）
僑領郭頌發言。（記者楊青／攝影）
僑領蔡成華發言。（記者楊青／攝影）
僑領蔡成華發言。（記者楊青／攝影）
聖塔芭芭拉加大姜艾露。（記者楊青／攝影）
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僑領鹿强發言。（記者楊青／攝影）
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