我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾拒華童念公校 金山詹姆斯·登曼中學要改名

華裔打第2劑疫苗嚴重腹瀉「馬桶上過1天」

洛縣華埠打造「拖車房村」 解決遊民「住」的問題

謝雨珊
華埠住房新項目The Vignes Project將改建洛市男子監獄旁的空地為平價公寓。（google map）
華埠住房新項目The Vignes Project將改建洛市男子監獄旁的空地為平價公寓。（google map）

洛杉磯訊】為了解決遊民住房問題，洛杉磯市華埠的住房計畫The Vignes Project，26日經洛杉磯縣政委員會表決通過有所進展。The Vignes Project將洛縣中央男子監獄旁一塊空地打造成「拖車房村」，提供遊民緊急所需的住所；該建案將有232個單位，預計兩個月內可完成。

The Vignes Project住房計畫所在地為1060 N.Vignes St，耗資4800萬元。洛縣縣政委員會認為，支持這類住房項目，有助於復原曾經被破壞的社區。縣政委員會主席蘇麗絲（Hilda Solis）表示，許多華埠的投資者都認為，提供華埠居民平價住房、工作機會、經濟成長計劃、取得健康食物的資源，均是協助該區持續發展的首要工作。

蘇麗絲表示，在洛縣的南加大醫療中心附近，同樣正在打造類似的「拖車房村」。另有一些地方團體及居民，支持政府使用Spring St上的停車場lot 45，建造為「拖車房村」。

據悉，將每一個托車改建為五個單位住宅的這類建案，每一個單位的成本只要20萬元，且建成的速度比興建傳統住屋的速度快很多。

華埠 洛縣 洛杉磯

上一則

性虐未成年少女 橙縣男判24年

下一則

加州代孕合法 鄭爽代孕棄養惹爭議

延伸閱讀

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世

紐約華裔攝影師李揚國 染新冠住院20天去世
當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫

當劫車變成「大流行」 芝9分局：5狀況最易遭劫
華男華埠車中等外賣 提包被搶

華男華埠車中等外賣 提包被搶
金山撥款190萬支持華埠餐飲業 市議會二讀通過

金山撥款190萬支持華埠餐飲業 市議會二讀通過

曼哈頓華埠郵局突暫停營業 惹員工染疫流言

曼哈頓華埠郵局突暫停營業 惹員工染疫流言
紐約中華公所致信市長 提議在華埠設疫苗接種站

紐約中華公所致信市長 提議在華埠設疫苗接種站

熱門新聞

LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52
兩名涉案華裔嫌犯。（警方提供）

河濱民宅槍戰3死 3華人涉案

2021-01-22 19:42
橙縣南海岸醫學全球醫學中心的一名X光操作員，在接種第二劑輝瑞產（Pfizer）新冠疫苗後死亡。（Getty Images）

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

2021-01-27 13:31
總統當選人拜登就職當天將向國會提交「全面移民改革法案」，包括符合資格的無證移民八年取得公民權、擴大接收難民等，引發民眾對其未來移民政策的猜想。（unsplash圖片）

拜登移民政策能帶動中國遊客赴美報復性消費

2021-01-20 17:41
部分從事接送業務的駕駛，也面臨新冠感染危險。（記者啟鉻／攝影）

迫於生計華人從事接送 雖戴口罩仍被乘客感染新冠

2021-01-21 18:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍

新冠新療法！舊金山加大研究：Aplidin比瑞德西韋強30倍
南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡

南加橙縣一名醫護人員 接種第二劑新冠疫苗後死亡
龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量

龐培歐加入保守智庫 蓄積政治能量
想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸

想他想到胸悶… 亡夫留梅毒「紀念」讓杭州妻氣炸
財報差+投機軋空 道指大跌633點

財報差+投機軋空 道指大跌633點