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性虐未成年少女 橙縣男判24年

丁曙
橙縣男性虐待未成年人判刑24年。(網絡示意圖)
橙縣男性虐待未成年人判刑24年。(網絡示意圖)

【聖塔安那市訊】橙縣男子在外州旅行時，對包括六歲女孩在內的未成年人性虐待，並誘使未成年人送他色情影片， 21日被判處24年又4個月聯邦刑期。

聯邦移民和海關執法局國土安全調查處（HSI）洛杉磯辦公室發現，住在橙縣森林湖（Lake Forest）的29歲塞伯特（Daniel Seibert），去年3月承認三項犯罪指控，包括持有兒童色情製品、從事非法性行為，並利用商業手段誘使未成年人從事犯罪性活動。

在2019年春季，塞伯特從加州前往密西根州，與一名六歲受害者進行非法性行為。受害人的母親助紂為虐，在讓塞伯特與受害人發生性行為之前，試圖通過使用非處方藥使孩子失去知覺。國土安全調查處指在，搜查過程中發現的圖片描繪了塞伯特對受害者的虐待。受害人的母親在俄勒岡州法院面臨多項兒童性虐待指控。

塞伯特在認罪協議中承認，2018年12月及2019年5月曾兩度前往猶他州，同在互聯網上相識的一位14歲受害者進行非法性行為。

一名受害者揭發，塞伯特知道她是未成年人，便要求她發送露骨的色情材料。後來HSI探員在塞伯特處發現了約160張圖像和八個視頻，記錄了兒童遭受性剝削的材料。

橙縣 加州 猶他州

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