加州代孕合法 鄭爽代孕棄養惹爭議

中國女明星鄭爽代孕棄養話題引發熱潮，不僅中國各個部門官方出面表態中國代孕屬於非法，即使在代孕合法的加州，也有人質疑代孕和棄養涉及道德倫理問題。（unsplash圖片）

中國 女明星鄭爽代孕棄養話題引發熱潮，不僅中國各個部門官方出面表態，中國代孕屬於非法行為，即使在代孕合法的加州 ，也有人質疑，代孕和棄養涉及道德倫理的問題。然而，鄭爽事件在美國 最大爭議不是代孕，而是棄養，被人認為是不負責任，缺乏人倫道德的表現。

中國官方和民眾普遍認為，代孕會導致子宮成為商品被買賣，是對女性的剝削。對此，南加某試管中心診所負責人張女士表示，中國禁止代孕，但代孕就真的被禁了嗎？其實大家心裡都知道，即使法律禁止，需求還是存在，必定會有人鋌而走險偷著做。

在中國武漢等城市，就有規模不小的地下代孕市場，在沒有法律保護情況下，大家偷偷偷摸摸的做，一旦發生糾紛，無論是金錢糾紛，還是孩子歸屬權的糾紛，都沒有法律保障。相較之下，美國代孕市場成熟又合法，一切都白紙黑字寫清楚，錢也放在託管帳戶，出了問題，有法可依。地下代孕市場不僅存在危機，且花費並不比美國正常的代孕便宜。

同時，對於男同性戀群體而言，代孕是唯一途徑。對於同性戀來說，第一步是婚姻合法化，緊接著就是生育問題。總不能婚姻合法，但不讓他們生孩子吧？單身男性也會有代孕需求，如沒有遇到合適結婚對象，不代表他們不想生孩子。

不過有網友表示，法律和道德是兩回事。加州雖然代孕合法，本質目的是解決那些無法懷孕，但想要孩子的人的需求，而不是被明星權貴濫用，完全只求商業利益。