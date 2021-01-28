世報春晚線上直播／群星線上賀歲 2小時精采不斷

2月12日晚美西時間8時掃碼此二維碼，即可觀看線上「群星賀歲世界春晚」。

辭舊迎新，「牛」轉乾坤。在共同經歷非比尋常的2020年之後，世界日報 將在農曆新年大年初一，也是2月12日晚8時（美西時間）起推出線上「群星賀歲世界春晚」，與世界各地的廣大讀者和觀眾一起，迎接不同凡響的2021年。

大百合、王芷蕾、王海玲、王夢麟、文章、包翠英、江彬、李愛綺、李泳杰、周丹薇、林沖、張秀卿、陳浩民、陳凱倫、翁虹、游鴻明、葉璦菱、廖偉凡、齊豫、戴愛玲、劉明珠、劉冠霖、龍飄飄、歸亞蕾、ØZI、DJ 丹尼斯、吳建豪、辛曉琪、雜技表演公司X-Enterprise, Inc的Jason Xiao等等，這些大家耳熟能詳的藝壇明星，都將在世界日報牛年春晚上，為大家送出滿滿的新年祝福。

農曆新年，濃縮著5000年的中華文化，承載着豐富多彩的節日文化内涵：辦年貨、掃塵、貼春聯、吃年夜飯、包餃子、守歲、壓歲錢、拜年、舞龍舞狮、拜神祭祖、祈福攘災、放鞭炮、放烟花、遊神、 押舟 、廟會、遊鑼鼓、遊標旗、上燈酒、賞花燈等習俗，疫情 雖然拉大了大家的距離，但世界日報線上的新年晚會，將五湖四海的大家，零距離聚合一起。

今年的線上春晚，將全面展現半個多世紀以來華人視聽藝術和過年文化。60年代台灣 的音樂文化開始萌芽，有了自己本土的歌星、模特兒、作曲作詞人和電視節目；70年代之前， 西洋流行音樂成爲台灣年輕人音樂主流，台灣校園民歌如一股清流般，至今深入人心；80年代，外地回台音樂人蓬勃發展，讓台灣的音樂和藝術舞臺更加多元；80年底90年初，新台語歌層出不窮，經久不衰；千禧年後的台灣歌壇更是薪火相傳，新人輩出。

所有這些年代的精彩，都將呈現在世界日報的牛年春晚，盛況可期。

世界日報「群星賀歲世界春晚」，美西時間2月12日大年初一晚8時、美東時間2月12日晚11時、台灣時間2月13日大年初二中午12時同時盛大登場，晚會預期兩個小時。群星賀歲的同時，精彩的節目將包括山地舞、夢之聲合唱團演唱、兒童國標舞、Las Vegas頂缸、疊羅漢和高空雜技、模仿歌舞、西部牛仔舞、鋼管舞、明星年菜示範、閩南語歌曲聯唱、新姿翦影模特兒、百老匯歌舞、La La Land舞蹈、世界好聲音、千手佛等等，由倪北嘉主持節目。世界日報盛邀您和家人一起前來共襄盛舉。

觀賞世報春晚，可掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到春晚。