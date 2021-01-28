洛城新語 ／紓困詐騙多 政府成冤大頭

新冠疫情 肆虐，聯邦和各州政府紓困有嚴重冒領詐騙。加州查出4億元失業救濟金被冒領，申請者竟是獄中2.1萬名囚犯；聯邦國安部去年中曾說，近6.5億元救濟金遭詐騙集團盜領。這些都屬冰山一角，實際損失絕不只此數。疫情下審核從寬，政府成了冤大頭，實際上是所有納稅人的共同損失。

從去年3月疫情大爆發以來，聯邦政府4月通過2.2兆元紓困案，絕多數成人直接發1200元、兒童500元；撥給各州延長失業金申領，每月300元；讓中小企業申請薪資保護PPP計畫貸款，絕多數可豁免償還。第二波紓困9000億元，每人再發600元，失業金延長和PPP計畫照樣有錢可申領。

這些良善政策執行上卻藏汙納垢，成為不法者天堂。隨舉數例：一，去年發放1200元時，很多中國留學生人已不在美國 ，照樣收到國稅局1200元紓困金 ，直接匯入銀行帳戶；上月間再發600元，許多不符資格者照樣收到錢。誰會那麼誠實，把錢交還聯邦政府？

二，企業薪資紓困本想幫遇困難的數百萬家小企業，如餐館、修車等服務業。但冒名申請者眾，華盛頓州就有一名46歲徐姓華裔脊骨神經醫師假造員工名冊，申請70萬元紓困金得逞。目前已認罪，4月將宣判。這只是冰山一角，冒領者多如過江之鯽，政府將來有無決心或人力查辦，很有疑問。

三，補助各州失業金延長申請期限，大家一哄而上申領。僅加州就發現2.1萬名囚犯集體申請，包括133名死囚也在申領名單上，高達數億元被發出，當然是肉包子打狗，有去無回。

這些囚犯趁疫情緊急，政府審核寬鬆，有申請就批准，錢撥得飛快，如今這些錢早已被領走花光，或轉往其他帳戶，想向囚犯要回錢？沒門！大不了讓你繼續關押，有住有吃、夏冬季都有空調的牢房，政府能奈我何？

這些現象，映照美國政府效率本就低下，申請和查核全靠書面審核，容易被欺瞞。加上疫情肆虐，讓PPP計畫、失業金申請更寬鬆。坊間傳聞，當時很多會計師事務所忙翻天，連監獄囚犯都蜂湧申請，大家「發國難財」，政府卻不知。獄警難道沒發現上報，提醒州政府警覺加強審核？

這就是美國的大問題。聯邦、各州、各市權責不同，各自為政；聯邦政府撥款靠借債，國債赤字因此增加3、4兆元，政府開動印鈔機印美鈔，設法把債務和通膨「外銷」全球，不怕這一點小偷小盜。但社會正義和公平沒了，法治被踐踏，不該拿錢的人拿得心安理得，還笑政府笨，最後埋單的可能就是我們和後代子孫。

加州後來發現漏洞，封堵了部分冒領案。但其他49州會好一點嗎？天曉得。錢被拿走了，總統、州長或各級民選官員關心的是選票和連任，這些錢疫情過後有無可能追回來？違法投機者是否被究辦？誰會在乎。美國疫情嚴重、救災混亂，活生生展現這個強國千瘡百孔。萬里長堤上的蟻穴不治，霸權早晚會倒塌。