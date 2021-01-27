洛縣疫情仍是最嚴重紫色等級 目前確診率為12%

洛縣公衛局長費若呼籲民眾仍要做好衛生防護，保持警惕。（取自洛杉磯縣府臉書）

距離洛杉磯 縣發現首例新冠肺炎病例已經整整一年，26日洛縣 新增5927例病例，291人死亡，累積確診病例達108萬5044例，死亡達1萬5592人。目前確診率為12%，截至26日共有6307名住院患者，25%需重症監護治療。

洛縣公共衛生局宣布，州政府日前已經解除南加居家令，並將所有縣重新納入藍圖，洛縣以及加州 大部分地區，仍是最嚴重的紫色等級。隨州政府「區域居家令」取消，洛縣去年11月25日發布的「洛杉磯縣衛生官員令」現已生效，預計本周晚些發布新的「衛生官員令」（Health Officer Order），以便更全面地配合州衛生部門紫色等級防疫措施。

洛縣公共衛生部門在最近的業務合規性檢查中，檢查員注意到儘管大多數企業都符合大多數公共衛生指令，但一些企業未能確保員工和顧客之間保持適當距離，並戴上口罩，沒有充分清潔和消毒接觸表面，或者沒有發布完整的衛生指令以重新開門。從1月18日至24日，衛生部門向餐館、體育館、個人護理沙龍、美髮沙龍和購物中心等行業開處74張罰單。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，新冠病毒傳播在洛縣傳播率仍然很高。而且儘管發布允許某些企業重新開放的指令，但並不意味著已經阻止病毒的傳播。簡單的事實是，如果民眾不像以往那樣謹慎，病例數將再次增加，從而有可能再次激增。

她知道民眾已與病毒作戰一年，所有人都對各種限制感到厭倦，但是大家需要繼續保持警惕。建議居民盡可能多待在家裡，當他們在家庭之外的地方，要始終遮住鼻子、嘴巴，及臉部。