我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診2543萬例 德州破229萬

加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

洛縣疫情仍是最嚴重紫色等級 目前確診率為12%

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛縣公衛局長費若呼籲民眾仍要做好衛生防護，保持警惕。（取自洛杉磯縣府臉書）
洛縣公衛局長費若呼籲民眾仍要做好衛生防護，保持警惕。（取自洛杉磯縣府臉書）

距離洛杉磯縣發現首例新冠肺炎病例已經整整一年，26日洛縣新增5927例病例，291人死亡，累積確診病例達108萬5044例，死亡達1萬5592人。目前確診率為12%，截至26日共有6307名住院患者，25%需重症監護治療。

洛縣公共衛生局宣布，州政府日前已經解除南加居家令，並將所有縣重新納入藍圖，洛縣以及加州大部分地區，仍是最嚴重的紫色等級。隨州政府「區域居家令」取消，洛縣去年11月25日發布的「洛杉磯縣衛生官員令」現已生效，預計本周晚些發布新的「衛生官員令」（Health Officer Order），以便更全面地配合州衛生部門紫色等級防疫措施。

洛縣公共衛生部門在最近的業務合規性檢查中，檢查員注意到儘管大多數企業都符合大多數公共衛生指令，但一些企業未能確保員工和顧客之間保持適當距離，並戴上口罩，沒有充分清潔和消毒接觸表面，或者沒有發布完整的衛生指令以重新開門。從1月18日至24日，衛生部門向餐館、體育館、個人護理沙龍、美髮沙龍和購物中心等行業開處74張罰單。

洛縣公衛局局長費若（Barbara Ferrer）表示，新冠病毒傳播在洛縣傳播率仍然很高。而且儘管發布允許某些企業重新開放的指令，但並不意味著已經阻止病毒的傳播。簡單的事實是，如果民眾不像以往那樣謹慎，病例數將再次增加，從而有可能再次激增。

她知道民眾已與病毒作戰一年，所有人都對各種限制感到厭倦，但是大家需要繼續保持警惕。建議居民盡可能多待在家裡，當他們在家庭之外的地方，要始終遮住鼻子、嘴巴，及臉部。

洛縣 洛杉磯 加州

上一則

甩掉疫情 華人年菜出籠鬧春節

下一則

洛縣美髮業重啟 顧客憂染疫卻步 生意冷冷清清

延伸閱讀

楊安澤健康政策 關照紐約市少數族裔

楊安澤健康政策 關照紐約市少數族裔
洛縣抗疫1周年 1成居民確診

洛縣抗疫1周年 1成居民確診
聖他克拉拉縣 開放戶外用餐、個人護理服務等

聖他克拉拉縣 開放戶外用餐、個人護理服務等
放寬避疫令…從150哩外進入聖他克拉拉 仍須隔離10天

放寬避疫令…從150哩外進入聖他克拉拉 仍須隔離10天
這是和牛？不見油花他傻眼 內行人點出關鍵

這是和牛？不見油花他傻眼 內行人點出關鍵
熱帶氣旋基米澳洲外海形成 威脅大堡礁地區景點

熱帶氣旋基米澳洲外海形成 威脅大堡礁地區景點

熱門新聞

LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
中國公民謝瑜日前到優勝美地國家公園時失蹤，後被發現死亡。（優勝美地國家網站）

優勝美地發現失蹤華裔婦女屍體

2021-01-24 20:52
兩名涉案華裔嫌犯。（警方提供）

河濱民宅槍戰3死 3華人涉案

2021-01-22 19:42
總統當選人拜登就職當天將向國會提交「全面移民改革法案」，包括符合資格的無證移民八年取得公民權、擴大接收難民等，引發民眾對其未來移民政策的猜想。（unsplash圖片）

拜登移民政策能帶動中國遊客赴美報復性消費

2021-01-20 17:41

令人驚嘆的全新2021 Kia SORENTO 設立新的SUV標準

2021-01-19 18:32

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議
上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令
鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落

鄭爽棄養小孩證據曝光 張恒父揭2孩子下落
近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關

共和黨僅5人倒戈…彈劾川普 參院難過關