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加州設「My Turn」疫苗網站 何時何處接種一網打盡

疫苗分發滯後 75%仍在冷凍櫃 專家：美國沒準備好

記者李晗 / 舊金山報導
舊金山加大教授華切特直言，對於美國疫苗在施打過程中的滯後，並不感到驚訝。（EMS提供）
舊金山加大教授華切特直言，對於美國疫苗在施打過程中的滯後，並不感到驚訝。（EMS提供）

獲得聯邦許可之後，藥廠已經將數以千萬劑的新冠疫苗交付給了美國官方。但是最新的數字顯示，75%的疫苗仍然保存在冷凍櫃中，打了疫苗的人數占比非常低。整體的疫苗分發、施打的流程非常滯後，引發美國是否沒有準備好的質疑聲音。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）舉辦論壇，邀請兩名醫學專家解析美國疫苗遲滯背後的種種原因。

田納西州范德堡大學（Vanderbilt University）傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，美國在這次的疫苗分發接種的安排上，的確沒有準備好。他指出，像是疫苗從聯邦層級下放至州和縣市一級的地方，很多時候他們都不知道什麼時候會來，以及疫苗可能也會來遲了、來少了。

同時，輝瑞（Pfizer）的疫苗需要超低溫冷藏，這就是直接導致能夠處理這部分疫苗的機構必須是大型的醫療機構、醫療中心，以及受過專門培訓的醫療人員才能夠處理。這樣的現實也導致疫苗在分發、運輸的過程中變得困難。

莫德納（Moderna）疫苗，在保存儲藏的過程中則容易得到。據悉這部分的疫苗也已經分發至一些長期照護機構，小地方的衛生部門、社區醫院等。但這個過程需要時間。

沙夫納教授指出，很多人以為這次的新冠疫苗分發運輸和接種，就如同以前的流感疫苗一樣。但並非如此，這次的過程更加複雜，而且還要打兩針。

舊金山加大（UCSF）的教授華切特（Robert M. Wachter）直言，對於美國疫苗在施打過程中的滯後並不感到驚訝。他認為，在科研上的確是成功研製了疫苗，但是具體的落實疫苗施打，就直接關乎後勤工作，政治社會等等因素。

他回顧了疫情期間美國在個人防護裝備（PPE）和新冠病毒檢測上的滯後，也就不難預測到疫苗的分發接種也會出現類似的問題。

華切特教授認為，最好的方式還是在聯邦層級制定好完善計畫，再一步步下放到州和縣、市。他說，現在基本上都是州和縣市一級有很多的自主權，而缺少了國家層面的指揮。而且在施打過程中，誰先打疫苗的問題也使得整個過程變得複雜化。像是受到疫情重創的有色人種社區，或者是前線的超市員工，都有呼聲要求他們應該先打疫苗，因此在認證、外展的過程中也將耗費更多時間。

范德堡大學傳染病學教授沙夫納表示，美國在這次的疫苗分發接種的安排上，的確沒有準備...
范德堡大學傳染病學教授沙夫納表示，美國在這次的疫苗分發接種的安排上，的確沒有準備好。（EMS提供）

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