拜登移民、稅改有變？專家提對策

美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財總裁兼執行長黃海蒂。（本報檔案照）

美國 奧淇國際金融和美國宏盛保險 與理財，以「創新、整合、激勵」為主題。26日在線上舉辦「2021開年誌慶高峰論壇」，邀請三名專家解析拜登 上台後，稅法及移民的變化。

拜登上任後，中美關係是否緩解？美國在疫情下的投資方向如何？拜登的稅法政策有利於哪些群體？這些議題值得各界關注，專家們在發言時也碰觸到這些議題。

律師William表示，拜登的性格跟川普不同，對中國的態度將不會像川普強硬，可能改變許多川普對中國的政策；在氣候變化、疫情、雙邊貿易上，將增加與中國的合作。然而，美國在高科技及技術方面，視中國為重要的競爭對手，相信拜登同樣會強化美國在這領域上的地位。而拜登的移民政策，偏向於鼓勵人才移民美國。

拜登上任後，似乎也將大改川普的稅改。呂會計師表示，拜登稅改將不利於高收入及企業家，尤其個人最高稅率將從37%調升至39.6%，公司稅也將從21%調升至28%，遺產稅率從40%升至45%，免稅額則從1170萬降至350萬元，還要取消稅基提升（step-up basis)。如此一來，之前尚未繳稅的利潤，可能出現需要繳稅的問題。

以上這些稅法的改變，都將造成高收入者及公司未來有高稅率問題。他建議有遺產者，最好利用現在的高免稅額度，做遺產規劃。例如：使用「保留年金信託」，為財產帶來一些免稅額度優惠。

投資專家Kunfa Zhang表示，疫情使金融市場變化多端，現在的投資市場極為複雜，有泡沫化的景象。建議投資人在這種時期，最好選擇可長期持有的股票，「一間公司只要每年有能力成長30%，便是個值得長期持有的公司」。

此外，美國人壽保險行業成長緩慢，美國奧淇國際金融和美國宏盛保險與理財總裁兼執行長黃海蒂預計，整個人壽保險市場在未來會下降，不過在特定的市場或產品有成長空間。例如：華人保險需求高，尤其是在疫情期間，相較於主流市場，人壽保險在華人市場有成長的空間。

開年誌慶活動是兩家公司的20多年傳統，每年都以不同的主題，深度剖析總結過去一年的政經時事以及影響，展望未來一年的金融保險業，及與民生息息相關的財經趨勢預測。