加州避疫令突取消 業者籲勿再變

原本瀕臨倒閉的洛縣餐廳，現在又可恢復戶外供餐。（洛杉磯時報）

洛杉磯縣2020年11月率先宣布禁止餐廳戶外用餐，引發業者強烈反彈，甚至提起訴訟對簿公堂。沒想到，加州 隨後針對南加醫療區發布更為嚴格的區域居家避疫令，連居民外出都在限制之列，洛縣 餐廳業者當時幾乎要崩潰了。但州長紐森1月25日突然決定取消避疫令，洛縣也同意29日起恢復戶外用餐，業者又重見希望，但祈禱州府的決策勿再反覆。

曾經一度成為網紅的馬斯登（Angela Marsden），當初就是因為上網聲淚俱下地訴說她的悲慘遭遇而成名。位於休曼橡林（Sherman Oaks）的餐廳Pineapple Hill Saloon & Grill，去年11月被迫歇業，但馬斯登說，好萊塢 一帶的外送服務大行其道，隔壁還新開一家製片公司，「我真的不瞭解天理何在？」

當洛縣重新開放室外用餐之後，馬斯登又驚又喜，一邊準備整理閒置的戶外用餐區，包括燈具、餐桌，另方面又得把原先解雇的人手找回來幫忙。但是她說她已經做好最壞的打算，萬一員工不能回來上班，她也要自己上陣當服務員，「只要生意能做，我什麼都願意」。

另一家位於好萊塢Melrose Avenue的餐廳Spartina也打算重開。老闆柯特（Stephen Kalt）說，可供75人用餐的戶外區隨時待命，且他已為29日重開訂好食材。不過，先前辭退的40名員工，柯特說他有信心可以找回一大部分。伍蘭岡（Woodland Hills）的日式料理The Brothers Sushi也打算重開，更何況先前為了打造戶外用餐區，已經花了15萬元。

不過，餐廳業者仍然既期待又怕受傷害，馬斯登就說很怕政府的政策說變就變。她的擔憂並非空穴來風：洛縣縣委蘇麗絲（Hilda Solis）就說，恢復室外用餐並不代表一切都會回到常軌；洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）強調，大家還是得遵守防疫規定，不能再像以前一樣無防護、近距離地互動。

因此，部分餐廳並不打算趕在本周重開，就算有些店家從去年3月就已經歇業到現在。溫多索山（Windsor Hills）的餐廳Simply Wholesome，老闆基林（Percell Keeling）說，整個局面就跟蹺蹺板沒兩樣，每星期的規定都可能不一樣，他覺得再等等看最安全。再說，他也擔心員工的健康，「為了幾塊錢而賠上人命，一點都不值得」。