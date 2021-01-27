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陳介飛捲土重來 競選眾議員挑戰金映玉

記者丁曙／洛杉磯報導
陳介飛捲土重來競選第39選區國會議員。（陳介飛競選總部提供）
陳介飛捲土重來競選第39選區國會議員。（陳介飛競選總部提供）

2020大選落幕，2021年號角聲起。具有從政經驗和從軍經歷的陳介飛（Jay Chen），26日宣布角逐加州第39選區國會眾議員，兩年後挑戰剛上任的共和黨韓裔金映玉（Young Kim）。陳介飛表示，拜登政府當務之是要盡快控制新冠病毒（COVID-19）疫情和恢復經濟，該選區需要一位理解挑戰、有道德勇氣和能力，可以盡快解決問題的領袖；因此，他競選國會議員，讓政府傾聽民意、真正為民眾服務。

陳介飛現為美國海軍預備役少校情報官暨聖安東尼社區學院（San Antonio Community College）理事會主席，對於聯邦政治和基層社區都有深入了解，人脈關係深厚。他指出，面對病毒入侵，川普玩忽職守，不戴口罩，措施失當，延長了危機時間。現在拜登政府將控制疫情視為首要任務，讓他更有使命感和緊迫感，希望通過競選公職，領導基層來改變局面。

陳介飛表示，如果成功當選，他將努力確保為所有人提供快速免費的疫苗接種，減輕小型企業負擔，幫助他們重新開業、僱用員工，發放救濟金，幫助低收入家庭度過難關。而且，他作為兩個小學生的父親，深切感受到恢復課堂教學的重要性，將更多資金用於教育，幫助學校重新安全開放。

去年陳介飛到美國海軍服役一年，從朝鮮半島到中東地區執行任務。他領導了一個情報小組，參與打擊恐怖組織ISIS的行動，並在軍方克服COVID-19大流行的防疫作戰中發揮了積極作用，這段生活豐富了他的人生歷練。

2012年陳介飛曾挑戰時任第39選區的國會議員羅伊斯 (Ed Royce)，此次捲土重來，形勢有什麼不同？民主黨籍的陳介飛分析，當時第39選區共和黨登記選民佔43%，民主黨選民35%。但是，八年後該選區的選民結構此消彼長，民主黨成長到37%，共和黨下降到33%；而且2020大選，該選區投給拜登的選票多於川普，讓民主黨候選人很受鼓舞。

此外，當地亞裔選民約占25%，半數以上是華裔。因此，該選區既是全國競爭最激烈、也是民主黨最有機會翻轉的國會選區之一。

陳介飛2001年畢業於哈佛大學，2007年11月當選哈岡學區教委，經過14年從政和從軍的歷練，政治更成熟、人脈關係更深厚。目前他已成立競選總部，獲得民主黨內重量級入物支持，信心滿滿進軍國會。

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