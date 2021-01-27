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疫情悶寄情花草 園藝業賺翻

編譯組／綜合報導

對南加州經營園藝苗圃的業者來說，新冠肺炎疫情下的2020年，因居家避疫、餐館關閉使業績大增，消費者在無法與親友相聚的情況下，期盼家中增添生趣，甚至開闢家庭有機菜園，部分業者一年業績增長超過七成。然而，如何重新配置業務，確保員工與客戶安全，也是2021年必須繼續思考的事。

洛杉磯時報報導，根據銷售報告，南加州苗圃2020年銷售大幅增長，甚至破營業以來紀錄，增加許多初次購買植物的新手園丁，許多人將疫情的失落與焦慮，寄情於花草。

Logan's花園業者Logan Willliams在聖塔蒙尼卡和好萊塢農場出售蔬菜和藥草植物。他注意到許多新手園丁出現，「可能是因疫情，許多人無法保持親密關係，只能寄情於花園。」

他對住在狹小空間的居民提出建議，例如不能在浴室種植酪梨，但若家中可有四小時陽光，15加侖大的苗盆，在一個陽台的角落，可種植大多數的果樹。」

華盛頓山Fig Earth Supply業者Conor Fitzpatrick說，「這是不平凡的一年，因為零售方式必須徹底改變。」

像Fitzpatrick那樣許多小型苗圃，疫情初期關閉，但他們馬上將所有庫存上線，進行線上銷售，僅供路邊取貨和送貨。他坦言，需求增長50%，但「當別人受苦，我們內心依舊擔心著疫情。」

此外，當餐館關閉時，一些小型有機農場的存貨，突然被搶購一空。一直替有錢人建造花園的Kranz，2020年不斷被客戶要求「替他們建造有機菜園」，忙翻天的她，不得不暫停接新客戶。

「人們覺得園藝是必要的」，她說，「慶祝生日、節日的人與我聯繫，過去他們會在某處旅遊，現在想在家投資些可維持生活的東西。」

瑪利那岱瑞（Marina Del Rey）花園中心（Garden Center）總經理Cathy Hough說，她的苗圃從未因疫情關門，但工作人員和庫存不足，無法滿足需求。「今年是苗圃營業42年來，破紀錄銷售的一年，客戶增長30%，特別是盆栽銷售大幅增長，室內植物銷售額增長66%。」

獲得洛杉磯雜誌2020年最佳苗圃的Two Dog有機花圃的Jo Anne和Alejandro Trigo說，「2020年我們銷售額增長72.5%，增加2000名用戶，這令人震驚。」他們公司許多植物，多從種子開始種植，許多客戶去年秋天，就下好今年春天的訂單，「這也令我們有些壓力。」

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