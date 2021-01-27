加州華裔勞工廳長蘇維思 獲任聯邦勞工部副部長

加州勞工廳廳長蘇維思將出任勞工部副部長。（美聯社）

彭博（Bloomberg）報導，三位知情人士透露，拜登 總統計畫任命加州 勞工與職業人力廳(California Labor and Workforce Development Agency)廳長華裔蘇維思（Julie Su）為聯邦勞工部 副部長，蘇維思已表示願意接受。

據了解，由於拜登屬意由波士頓市長偉殊（Marty Walsh）接掌勞工部，甄選過程初期，在亞裔立法委員和支持者團體呼籲拜登過渡小組，任命蘇維思為勞工部長的情況下，蘇維思一度拒絕擔任副手。

51歲的蘇維思出生在威斯康辛州，父母是華裔移民。她自史丹福大學、哈佛大學法學院畢業，過去任職洛杉磯亞太法律中心時，曾為艾爾蒙地市等成衣廠血汗勞工，爭取司法正義廣受好評。

蘇維思數十年來不斷為低薪社區和移民社區爭取權利，在勞工領袖和勞工維權人士中擁有極高的評價。她最初擔任民權律師，過去十年來在加州政府擔任公職。蘇維思於2019年接掌加州勞工廳，負責在前所未有的勞動力危機中維持龐大的加州政府運作。

蘇維思過去一年在加州勞工廳的作為，將在參議院確認過程中接受審查。身為監督支付加州民眾失業金的勞工廳負責人，她可能會因為未能防止失業金詐騙和拖延處理失業金申請的問題受到批評。

如果能順利獲得參議院確認，蘇維思將成為拜登修復美國經濟、確保美國人能安全返回職場的重要助力。

傳統上，勞工部副部長負責為1萬5000名內閣機構員工處理日常事務，執行總統和各部會首長要求優先執行的事項。這個職務對政府政策的影響力，會根據在任者的專業背景和政府需求有所不同。內部人士指出，蘇維思的勞工律師背景將補充沃許的不足。