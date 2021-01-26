世報春晚2/12線上同歡 「美國俏佳人」獻新作

美國俏佳人藝術團表演「千手觀音」。（任新榮提供）

迎接牛年到來，洛杉磯世界日報將於2月12日（美西時間）晚上8時，在U視頻舉辦一場線上「群星賀歲世界春晚」，邀請知名演藝人員及南加州 表演團體，在線上與讀者共同迎接牛年。美國 俏佳人藝術團（Golden Girl's Dance Troop）為表演嘉賓團之一，當天將在線上呈現中西文化的舞蹈，包括中國民族舞蹈「千手觀音」、新作品西部牛仔舞。

美國俏佳人藝術團於2011年成立，成員是中年女性共15人，由任新榮（Amy Ren) 擔任團長。從小學習跳舞的任新榮是個舞蹈演員，擅長編導舞蹈。自建團以來，每年過節都特地去橙縣多處老人中心演出，每年平均25場至29場。該團自2014年起，每年在拉古納伍茲表演藝術中心（Laguna Woods Performing Art Center) 舉辦兩次公演，票務收入捐贈慈善機構。

任新榮表示，疫情期間不忘編舞，去年10月在線上教團員牛仔舞，團員在家中自行練習，兩周後尋得一處空地，團員保持社交距離 合舞練習，合體練習一次便完成錄製，這支新的牛仔舞將在世報春晚呈現。

觀賞世報春晚，可直接掃描二維碼，或前往YouTube的搜尋欄內，打入「U視頻」即能找到：https://www.youtube.com/channel/UCzz9ahHBNir6psSq6HPaIzw