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1張圖看疫情：全美確診2529萬例 死亡破42萬人

加州解除居家令 大部分縣將重回紫色級 可恢復戶外用餐

巨象山旅館重啟 滑雪客可成行

編譯組／綜合報導

加州政府25日取消全州關閉酒店和住宿的區域性命令，巨象山（Mammoth Mountain）和太浩湖（Lake Tahoe）滑雪度假勝地與山區城鎮，重啟旅館住宿服務，南加旅客可以提前規畫滑雪之旅。目前巨象山降雪量為66吋，山上雪深約26至28吋。

巨象山和太浩湖去年12月在加州州長紐森（Gavin Newsom）重新實施區域性居家避疫令（Stay-at-home）下關閉酒店住宿。如今隨著新冠肺炎相關命令回歸到各縣監管，情況發生變化。

當地網站25日指出，「巨象山繼續經營滑雪，住宿和短期租屋有所限制」，公告並表示，莫諾縣（Mono County）仍會遵循紫色等級的限制。」縣疫情風險系統在地圖中標識為藍色。

北加州普萊賽縣（Placer County）的史柯谷（Squaw Valley），Alpine Meadows滑雪場13日重新對遊客開放住宿。

度假村網站稱，目前纜車票、滑雪學校、租賃等現有預定票沒有任何變化，滑雪場仍遵守新冠肺炎規則，遊客提前購買纜車票，戴口罩，保持社交距離。」史柯谷目前雪深為26至35吋。

滑雪 加州 新冠肺炎

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