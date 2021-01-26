亞凱迪亞盜竊案頻傳 一日發生數起

亞凱迪亞市近日發生多起盜竊案件，且一日內發生數起，多為入室盜竊和汽車盜竊，警方提醒民眾要小心盜賊，並加強鄰里守望。（警局臉書）

亞凱迪亞 市近日發生多起盜竊案件，且一日內發生數起，多為入室盜竊和汽車 盜竊，警方提醒民眾要小心盜賊，並加強鄰里守望。

10日凌晨1時55分，位於北Santa Anita道101號的奔馳汽車銷售店發生商業盜竊，監控攝像拍下一名嫌犯偷走了一個滅火器和鑰匙扣，最後警方確定這名盜賊是來自艾爾蒙地市的一名33歲男子，他還有三項輕罪記錄。警方將其逮捕並關押在亞市監獄。

11日發生兩起盜竊，先是在下午3時12分，位於東Santa Clara街120號Move Your Mountain健身 房一個包裹被盜，受害人確定她的包裹是在8日被偷，受害人隨後在健身房後門發現包裹盒子，且有提示顯示嫌犯可能是以前的一名員工，此案目前還在調查中。

當天晚上8時38分，亞市警方協助洛縣警局調查一起正在進行的入室盜竊，三名嫌犯打碎後院窗戶，進入室內的幾個房間開始翻找財物，得手後逃走。其中兩名嫌犯鎖定是來自Perris的21歲男子和19歲男子。

13日發生三起盜竊案件，早上6時54分位於Arcadia道1000號街區的一處民宅屋主報警，表示發生汽車盜竊，有嫌犯偷走受害人2003年的 Hummer H2汽車，警方因為沒有找到監控記錄這起盜竊案件，此案目前無法鎖定嫌犯。

上午8時21分，在Fano街100號街區的一處民宅發生盜竊，受害人發現她的本田CRV汽車裡面的催化轉換器在11和13日期間被盜。中午11時51分，在西Huntington大道130號的 La Meridien酒店發生商業盜竊，嫌犯進入酒店的電腦房，偷走了大量電子設備，警方目前展開調查，但還沒有獲得線索。

14日也不太平，發生兩起盜竊案件，上午9時58分，在Park道1000號街區一處住宅發生汽車盜竊，受害人聲稱離開時，小貨車是鎖住的，但是一夜之後，有嫌犯進入這輛未鎖的小貨車，偷走裡面的現金和兩本支票本。當天下午1時51分，位於Highland Oaks路1100號街區的一處民宅發生盜竊，受害人發現車棚被人闖入，但她丈夫的車子沒有強行進入的痕跡，具體損失的財物還不確定。