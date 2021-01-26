洛杉磯前市議員 貪腐判刑14個月

前洛杉磯 市議員英格蘭德（Mitchell Englander） 25日因涉嫌接受接受某商人提供的現金、昂貴晚餐和拉斯維加斯伴遊服務，被判14個月牢刑與1萬5000元罰款。聯邦地區法官John Walter說，英格蘭德表現出傲慢和貪婪，以「無恥」方式掩蓋自己不當行為。

現年50歲的英格蘭德，是聯邦針對洛杉磯市府官員貪腐調查中，第一位被判刑者。他於去年7月，以偽造重大事實認罪。後續還在被進行司法調查的前市府官員，還包括洛杉磯前副市長陳紓華(Raymond Chan）和前市議員惠瑟(Jose Huizar)等人。

法庭紀錄顯示，2017年6月，這名商人在拉斯維加斯招待英格蘭德酒店晚餐、房間「過夜」，花費數萬元。法庭文件指出，這名商人護送英格蘭德進入旅館房間，但不知道其是否「接受這些招待」。

作為認罪協議的一部份，他承認在2017年和2018年，對檢方和聯邦調查局多次撒謊與不知名商人的交易，也承認從商人處拿走1萬元現金，幾周後在棕櫚泉附近Morogo賭場和水療中心，再拿走商人的5000元。在拉斯維加斯旅行後，這名商人成為檢方線人，秘密紀錄了與英格蘭德的對話。

法庭上，他對自己行為表示懺悔，表示完全承擔所有責任，並向法院、聯邦調查局與社區道歉。

25日的判決結束了這位前政客的政治生涯。他擔任市議會第二大領導職務，也是市府主要委員會成員，負責房地產 開發、公共安全和城市預算 委員會等。這項醜聞也損害市府聲譽，削弱公眾對民選官員處理房產預算的信任。