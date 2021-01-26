川普的謊言與蔡英文的雙標

根據華盛頓郵報記者統計，川普 上任1266天就說了虛假或誤導性的話1萬9127次，平均一天15.6次。值得注意的是，在疫情 期間，幾個月內說了1000多次類似虛假言論。美國疫情在其任內幾乎失控，與他只在乎選舉，完全輕忽疫情有很大關係。

川普以真人秀姿態施政，以推特治國，又慣於在社交平台狂言亂語，不知節制；對於說謊一事，一般來說在枱面上的政治人物通常會稍加掩飾，但是另類的川普卻完全不在乎。

川普異於一般政客，不拘泥法制枷鎖，敢言敢做，尤其要「抽乾華爾街沼澤」'此言一出，感動許多基層民眾，樂見其打破建制派團夥牟利陋習，成了死忠川粉，為其搖旗吶喊。

川普又善用聳動語言，高舉愛國口號，爭取美國第一，在初次競選總統異軍突起，贏得白宮寶座，如能珍惜難得一遇機會，真能排乾沼澤，展示勤政愛民廉能新作風，爭取連任易如反掌。遺憾的是私心自用，空言太多，應對疫情危機毫無章法，失去多數人信任；連任受挫，仍舊謊言不斷，為圖自保，更棄川粉於不顧；船長棄船逃生，卻對船員落井下石，曝露自私絕情、忘恩負義，也是選後失去人心最大的敗筆。

川普最初以謊言當上總統，失德失政，最後以謊言「大選被偷走」煽動群眾，喪失連任，咎由自取，對於從政者是面鏡子。

執政者拋出謊言，並非新聞，只是說謊成性，被人識破，一再以新謊圓舊謊，一定會信用掃地。遺憾的是台灣的蔡英文 總統擁有817萬高票連任之後，也慣用謊言施政，絕對的權力造成絕對的自大，行事作風轉趨獨斷獨行，輕忽民意，對於台灣一向自豪的民主已造成傷害。

試舉其中兩例，一是進口美國萊克多巴胺豬肉，先由蔡英文發布行政命令，雖有七成民意反對，卻在民進黨執政優勢下，在立法院高票過關，完全無視民意。而蔡英文對萊豬進口的說詞，前後矛盾，雙重標準，再用文青式的語言，提及「謙卑」要求民眾諒解，反而成了政壇笑話。

台灣政壇笑話不只上述這一則，另一是蔡英文以黨主席身分在民進黨中常會上下令挺高雄市議員黃捷，要求黨公職積極面對罷捷案，「不能不把它當一回事」。

異哉！黃捷並非民進黨員，為何黨主席要出手力挺，何況民進黨一直強調「罷免是人民的權利」，政黨不應介入。如今竟然力撐一位無黨籍議員，拋棄自稱罷免案政黨不應介入的主張，雙重標準，也不臉紅，就像川普一樣，只要政權，說謊又怎樣？

蔡英文須留意的是，川普不顧疫情，一再說謊丟了政權。民進黨忽視民意，在萊豬與罷捷案採用雙重標準，用謊言圓謊，2022年縣市長選舉，極可能會得到教訓。