人與事／內陸華美協會 梁楓接任會長

內陸華美協會新任會長梁楓。（梁楓提供）

南加州內陸華美協會（Inland Chinese American Alliance）新任會長梁楓近日就職，任期兩年。內陸華美協會由周克蕙創立、也是首任會長；多年來，該會成為內陸地區規模最大的華人 社團之一。

梁楓目前在Loma Linda聯邦政府退役軍人醫院擔任醫護管理，也是當地教會成員，多年來積極服務洛杉磯和內陸地區華人，熱心文化交流及關懷弱勢群體。她來自中國 ，移民美國前在山東大學從事英語教學，於1980年代後期，與先生來到美國留學，她主修高級護理，有近30年醫護及管理經驗。

梁楓表示，內陸華美協會在內陸社區有相當基礎，廣為華人居民所知。目前協會有六位理事，主要透過社群平台服務大家，是內陸最大的華人組織之一。依靠社群平台組建了華美群、社區群、房東群、走進大自然群、單身群、親子關係群等。

她說，協會因疫情 影響，活動受到一定限制。2020年9月至12月間，與河濱縣府合作舉辦了三期線上心理健康講座，主題是疫情期間如何減壓自我關懷護理，尤其是防止自殺、暸解症狀、如何取得免費資源尋求幫助，還舉辦了「瞭解文化名人胡適」講座。考慮到全面接種疫苗還需要時間，擬在2021年上半年，協會將利用網路，舉辦中國年聯歡、中國文化元素知識講座，美食文化及法律知識講座，也會舉辦一些郊遊聯誼活動等。下半年，希望疫情明顯減緩，加上接近全民免疫，計畫舉辦多項關懷社區、慰問街友的活動。