Eisai製藥肝癌講座 2/6楊洪浩醫師主講

華人社區的肝癌教育信息較少，國際製藥公司「Eisai Inc.」訂2月6日（周六）早10時至11時舉辦一系列有關肝癌在線教育活動，屆時將邀請洛杉磯腫瘤與血液病專科醫師楊洪浩（Hank）講解為什麼美國 華裔人士患肝癌的風險高，提高華人群體對肝癌風險的認知，活動需提前上網報名。

肝細胞癌（HCC）是最常見的肝癌類型，但在美國所有的族群中，亞裔 的肝細胞癌死亡率最高。在患有糖尿病 的美國亞裔人群中，有一半患者並不知自己患有糖尿病，同時2型糖尿病與肝癌風險增加有關。亞裔患慢性乙型肝炎的可能性是美國白人的兩倍，但三分之二的亞裔慢性乙肝患者並不知道自己已被感染。然而，乙型肝炎病毒是導致亞裔群體患肝癌的主要原因。

因此，醫師楊洪浩將講解多個主題，包括為什麼肝癌在華裔社群更為常見？有什麼幫助管理肝癌風險的措施？肝癌的風險因素有哪些？肝癌是如何被診斷出來的？肝癌可以被預防或治癒嗎？肝癌晚期患者有哪些治療選擇？華裔社群怎樣互相幫助等？

參加講座者請提前上網報名，網址：www.CHMagency.com/LA26。了解更多有關肝癌信息，請訪問 www.liverfirst.com/ch。