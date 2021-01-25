南加州變天！ 本周3暴風雨來襲

洛杉磯縣靠近海邊的馬里布山谷，23日居然下雪，造成公路上車禍不斷。(CHP提供)

根據國家氣象局天氣預報，南加 州本周將有三場暴風雨，大雨集中在26日(周二)晚間到28日(周四)之間，洛杉磯縣會有多達2到3吋的降雨量，住在曾發生山火 區域的住家應防鬆土滑坡和泥流。且該縣公共衛生局已發出低溫警告。

本周山區也將下起大雪，南加州 馬里布(Malibu)山區23日(周六)罕見地先降雪。國家氣象局建議民眾，隨時關注未來幾周的天氣預報。

天氣預報指出，第一場風暴於周日晚間至周一傍晚扺達，將迎來溼冷強風的天氣，可能出現0.2至0.5吋的降雨。周三至周五預計帶來大雨及山雪，天氣將比平常更冷。根據國家氣象局，第一及第二場風雨多將帶來冷峰、降雪天氣；第三場暴風雨濕暖，將為南加地區帶來大雨，也是連場暴風雨中，估計威力最強的一場，為本雨季首場大氣河流(atmospheric river)。

國家氣象局氣象專家Eric Boldt指出，大氣河流濕暖，通常來自西部地區，此氣流估計可持續降雨多個小時。南加州若出現傾盆大雨，去年火燒山的地區，將可能出現土石流及落石的情況，高速公路等道路也可能出現淹水。國家氣象局呼籲民眾當心。尤其橙縣及內陸剛經歷山火的地區。