迎新春 宜果樹嫁接 輕鬆養蘭

陳建榮主講「果樹嫁接和技術示範」。（視頻會議截圖）

東谷華美協會23日舉辦遠程初春園藝講座，迎接新年的同時，邀請園藝達人與大家在線分享園藝知識。園藝達人陳建榮指出，冬天的果樹大多已經落葉在冬眠，現在是嫁接最好的時候，接好後注意傷口不要外露避免雨水滲入，等兩個月左右就可以拆掉了，若順利的話今年就能開花結果。

當天講座主講人包括李玲華主講「蘭花入門和跟進」。家中有上百株蘭花的她表示，民眾常覺得蘭花嬌氣難養，但其實把握好陽光、水和肥料，以致即使像她平時上班忙，也只有周末可以照顧，卻也能有很好的回報。她將蘭花分為幾大類分別細心講解，例如蝴蝶蘭要避免葉心積水，否則會爛掉；嘉德莉亞蘭要每半個月加肥料一次；大花蕙蘭、虎頭蘭、國蘭等也要大水大肥，而且長期開花植物會疲倦，因此花序開完後建議剪下來；君子蘭則怕多水，等盆土乾後再澆。

陳建榮主講「果樹嫁接和技術示範」，從嫁接的工具開始一步步解析，現場示範九種不同的嫁接手法。他表示何時嫁接何種果樹，每個地區不同，在洛杉磯 柑橘類整年都可以嫁接，常綠的種類如果保護好，整年都可以結果，但其他一些品類或有季節限制，需掌握好時節。

他表示，果樹從種子播種到長大需要很多年，但嫁接很快會開花結果，因此好處多多。

該場園藝活動，還有林永森、曾國文主講「有機育苗和肥料製造」，人稱「花哥」的園藝達人許希聖，綜合講解春季園藝需注意的地方。講座吸引近400名聽眾，主講人也問得十分細緻，整個講座持續四個多小時，仍有不少聽眾熱情提問且意猶未盡。