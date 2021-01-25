洛城新語／拜登大赦非法移民 後患無窮

拜登 一上任總統，立刻推出重大移民改革方案，讓全美1100萬非法移民 逐步合法化，符合資格者可逐步取得綠卡和入籍公民；改變H-1B工作簽證規定，並暫停遞解非公民出境100天等，立刻引起極大爭議。

拜登出此險招，是打算與共和黨「漫天要價，就地還錢」？還是急於想向民主黨內極左的進步派勢力輸誠？但依照目前政治情勢，拜登的移民改革方案困難重重，就算最後能實現，也將會是七折八扣之後，各方勢力妥協的版本。但如果拜登強勢硬推，必須小心兩年後聯邦眾議院改選，民主黨席次會從目前的多數黨淪為少數黨。

1100萬非法移民逐步合法化，按照拜登提出的初步計畫，以2021年1月1日為分界點，凡在此之前，已在美國 的非法移民，包括逾期居留者和偷渡客，均可申請臨時綠卡。五年後如有交稅、無犯罪紀錄、通過國家安全背景調查，可取得正式綠卡，之後再三年，只要通過英語和美國人文考試，即可入籍成為公民。此外，在川普執政期間遭遞解出境者，如果之前曾在美國居留滿三年，且有人道主義和家庭團聚的理由，也可獲得合法身分。

這種等同非法移民「大赦」的措施，已引起共和黨與保守派選民的強烈反感，未來在國會能否通過充滿不確定因素。

退萬步而言，就算共和黨支持拜登這次大赦非法移民，那麼下次呢？大赦給了很多人無限希望，形同鼓勵各類非法移民，繼續透過逾期居留、偷渡等方法，無論如何「先進來美國再說」，只要民主黨當政，非法總能變成合法。但非法移民潮對美國就業、納稅、福利、教育資源、治安等面向，都會造成不同程度的衝擊，這些都是可觀的社會成本。

眼下就有成千上萬人，焦急地在美墨邊界城市蒂華納等待入境；還有近萬名宏都拉斯難民篷車大軍打算進入美國。請問拜登政府該如何接招？如果讓這批人入境，保證未來前仆後繼的人更多。美國現在自身都難保了，真有那麼大胃口再收納更多非法移民？

對於亞裔和華裔社區而言，其實更關切的是數以萬計華裔留學生，絕大多數人畢業後都拿不到H-1B簽證，只能在OPT實習期滿後回國。這些年輕的優秀人才，是美國華人僑社的新血和未來的社區壯大的中堅力量。但前述拜登政府大赦非法移民的措施，並沒有包括這些留學生。這些費盡千辛萬苦出國留學、順利取得美國學位的青年，竟然比偷渡客還不如，非常不公平。

拜登2020年以8128萬普選票，打敗川普的7422萬票。但川普2016年才拿到6298萬票，2020年比2016年還多出1124萬票。這意味著，支持共和黨或川普的選民還是很多。拜登之所以會贏，除了疫情因素之外，最重要的是「討厭川普」的選民轉而投給拜登，而不是真正支持拜登。所以如果拜登一上任就向左嚴重傾斜，反彈的力道將讓民主黨付出慘重代價。