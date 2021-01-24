加州新領失業金人數 疫情期間新低

勞工部21日發布聯邦報告指出，加州 上周新領失業金 人數降至十個月以來最低水平，顯示自新冠疫情以來，加州經濟首次出現難得一見的亮點。上周有12萬3970人新申請失業金，比前一周減少5萬8655人。

這是自去年3月14日州與地方機構關閉防疫以來，最低一次新領失業金人數，也是加州自去年5月9日之後，每周失業申請的最大降幅，當時減少了10萬3590人。截至1月16日，美國失業申請人數達90萬人，比截至1月9日的當周失業人數，少了2萬6000人。

儘管申請人數改善，經濟分析人士相信 ，加州經濟仍未從新冠病毒導致巨大失業潮恢復。前加州就業 發展局長伯尼克(Michael Bernick)表示，灣區與加州持續關閉似乎抑制就業增長與經濟活動。沒有跡象顯示員工重返工作崗位情況好轉，更遑論雇用新員工。

加州就業發展局官方報告指出，旅館、渡假村、餐廳、零售業與健身中心裁員情況大增。巴洛阿圖加州經濟持續研究中心主任李維(Stephen Levy)表示，愈來愈多公司發現，無法在新一輪關閉期間留任員工。

儘管如此，失業申請人數截至1月16日的四周內，平均每周申請為15萬9100件，與截至1月9日的四周平均水平相比，減少了8700件。另外，加州也終於在全美失業申請範圍占據較小比例、僅占12.9%。上一周，加州占全美失業申請16.4%。兩周前，加州則占全美提交失業申請17.5%。

不過，與3月初政府強制停業前相比，加州就業情況仍嚴峻。強制關閉導致裁員、消費者遠離購物中心、旅館、航空、沙龍與其他無數行業。截至1月16日的當周失業申請約有12萬4000份，幾乎是2020年1月與2月的每周平均失業人數的三倍。李維表示，短期內不會出現轉機。