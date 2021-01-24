公投成案 調味菸元旦禁令暫緩

調味菸品能否販賣，加州 對決菸商的大戰結果，至少得拖到2022年11月公民投票 之後才能見分曉。加州去年通過禁賣調味菸品的法令，原定今年元旦實施，但是菸商稍後卻發起公投 提案，並且獲得超過門檻的連署人數。因此直到明年底投票結果出爐之前，禁菸令都無法執行。

加州州務卿辦公室22日確認，菸商版公投提案已有62萬3312位適格連署人，因此可以成為2022年底選舉的公投提案之一。當初參與提案，但現在已經卸任的加州參議員希爾（Jerry Hill）表示，這真是加州人不幸的一天，因為菸商還能繼續誘使民眾成癮。反菸團體同樣表示不滿，聲言一定會抗爭到底。

菸商組成的California Coalition for Fairness共提交超過百萬份連署書，成員包括R.J. Reynolds Tobacco Co.、Philip Morris USA與U.S. Smokeless Tobacco Co.。聯盟在得知結果後表示，它們將繼續告知選民，為何該法已經離題太遠，因為雖然年輕人不應該抽菸，但是全面禁售並不是解決之道。

最後成案的禁菸法令，雖然禁止販售以薄荷或水果調味的香菸或電子菸，但卻沒有禁止水菸、雪茄、菸斗的調味菸草，或是在網路販售的調味菸品。州長紐森去年雖然表示，該法是一大進步，將能保障青少年免於菸害。但是對不同菸品的差別待遇，反倒成為菸商的攻擊焦點，包括買不起昂貴菸品的人因此吃虧，成人的選擇受限，以及聯邦核准的電子菸都無法販賣。